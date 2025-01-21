將來銀財管獨家「投資紅利雙享」 買基金終身0元手續費

搶攻年終獎金商機，純網銀「將來銀行NEXT BANK」祭出市場獨家「投資紅利雙享」優惠，將來銀行財管會員不僅享單筆/定期定額購買基金終身免手續費，即日起至3月底前，來將來銀行當財管會員次月可領100N點，會員升等還可再享最高10％刷卡回饋，最高有機會可領700N點。

許多人領到年終獎金後會進行投資，讓年終獎金創造更高的收益。將來銀行指出，為協助國人培養良好的投資觀念及投資紀律，近日起推出「作伙Fund大財」專案，只要活動期間內財管會員等級提高，升等次月刷將將卡累積滿3000元，消費次月即享最高10％N點回饋，若新加入將來銀行財富管理會員，還可再多領100Ｎ點。

將來銀行舉例，如果年終獎金領到49萬元並透過將來銀行進行投資理財，這筆金額部分放存款部分放基金進行投資，當月因市場上漲讓投資帳戶當月平均資產規模增至50萬元，當月即升等成將來銀行財富管理鈦金級會員，除了買基金完全0手續費外，還可再獲將將卡最高10％N點回饋，等於是投資賺到錢、消費還有額外回饋。

展望今(2025)年投資心法，因應近期川普接任美國總統，2025年投資市場不確定性升高，將來銀行於Facebook粉專上推出「投資MBTI」測驗，對應不同性格的投資人提供適合投資方向，目前已逾5500人參加，主動掌握2025年投資契機，投資MBTI活動期間到2025/1/31止，可至將來銀行臉書粉絲團看看適合你的蛇年投資機會。