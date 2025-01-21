國泰金控跨國合資新資產管理公司 將晉升全球前十大

為在政府所推動的亞洲資產管理中心計畫大展身手，國泰金控今日宣布，將和法國BPCE集團轉投資成立新的國際資產管理公司，並將因此成為全球前十大資產管理業者。

國泰金控今天宣布這項最新的投資計畫，先前與Generali集團共同持股的GIH將進一步擴張資產管理版圖，與法國BPCE集團旗下Natixis IM合資成立新資產管理公司，這項投資計畫是由國泰金控所轉投資成立的新資產管理公司，晉升為全球前十大的資產管理業者。

國泰金控1月21日代子公司國泰人壽公告，其佔有16.75%股權的Generali Investments Holding S.p.A. (GIH) 與歐洲第四大銀行集團BPCE旗下的資產管理公司Natixis Investment Managers (Natixis IM) 已達成協議，雙方將以持股各半比例，合資成立新的資產管理公司。

新的合資公司營收將達41億歐元，領先歐洲其他同業，且管理資產規模高達1.9兆歐元，一躍成為全球前十大的資產管理公司，國泰也將持續扮演策略性夥伴的角色。

國泰金控也說明，透過本案，國泰進一步拓展資產管理版圖，強化國際性的資產管理業務，並提供客戶更國際化與多元化的商品與服務。

國泰金表示，Generali集團一直相當看重國泰長期在亞洲的耕耘及實力，與國泰擁有良好且互信關係，雙方的目標一致，就是資源與經驗多所整合，共同對客戶實現最大價值。此次GIH與Natixis IM的合作不僅強強聯手，新的資產管理公司更將整合雙方資源達成綜效，象徵國泰資產管理全球實力與資源的延伸。國泰將持續扮演策略性夥伴的角色，未來也期待透過多元化合作，協助台灣資產管理業務更加國際化。

目前相關程序尚須取得各方主管機關核准，預期於2026年初完成。