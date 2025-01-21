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國泰金、GIH與法國BPCE集團旗下 Natixis IM合資成立新資產管理公司

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰金（2882）21日代子公司國泰人壽公告，其占有16.75%股權的Generali Investments Holding S.p.A. (GIH) 與歐洲第四大銀行集團BPCE旗下度資產管理公司Natixis Investment Managers (Natixis IM) 達成協議，雙方將以持股各半比例，合資成立新的資產管理公司。

新的合資公司營收將達41億歐元，領先歐洲其他同業，且管理資產規模高達1.9兆歐元，一躍成為全球前十大的資產管理公司，國泰也將持續扮演策略性夥伴的角色。透過本案，國泰進一步拓展資產管理版圖，強化國際性的資產管理業務，並提供客戶更國際化與多元化的商品與服務。

國泰於2023年7月份與全球知名的Generali集團達成協議，透過股權轉換方式，將國壽旗下康利資產管理 (Conning Holdings Limited)及其分支機構，百分百轉換成Generali集團旗下資產管理公司GIH約16.75% 的股權，國泰並擁有一席董事席次。此次GIH擬再度擴張事業版圖，與擅長零售通路的Natixis IM聯手合資成立新資產管理公司，不僅能完整服務法人、零售、保險業者等三大客群，國際據點將橫跨美國、歐洲與亞洲，另也將拓展更全面化的商品與服務，在既有GIH擅長的固定收益商品投資（如公司債、新興市場債、結構型商品）之外，增加Natixis IM擅長的股票、多元資產及不動產等商品。

國泰金表示，Generali集團一直相當看重國泰長期在亞洲的耕耘及實力，與國泰擁有良好且互信關係，雙方的目標一致，就是資源與經驗多所整合，共同對客戶實現最大價值。此次GIH與Natixis IM的合作不僅強強聯手，新的資產管理公司更將整合雙方資源達成綜效，象徵國泰資產管理全球實力與資源的延伸。國泰將持續扮演策略性夥伴的角色，未來也期待透過多元化合作，協助台灣資產管理業務更加國際化。

BPCE為法國第二大、歐洲第四大銀行集團，在全法擁有8,200多家分行，總部位於巴黎，擁有3,500萬客戶及 10 萬名員工。轄下的資產管理公司Natixis IM負責拓展集團所有資產管理業務，目前為歐洲第五大資產管理公司。

目前相關程序尚須取得各方主管機關核准，預期於2026年初完成。

國泰金

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