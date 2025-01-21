快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

嘉義地震 地震基金：全台住宅地震險投保率低於4成

中央社／ 台北21日電
0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影
0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影

嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，地震基金表示，截至2024年12月底止，台灣住宅地震基本險投保率僅38.89%，顯示有逾6成住宅尚未投保住宅地震險

住宅地震保險基金今天表示，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震後，陸續有餘震發生，台南地區已出現災損，已投保住宅地震基本險的保戶，若發現建築物嚴重受損，可聯繫產險公司，產險公司將派員前往處理。

地震基金指出，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，但截至2024年12月底止，以全台戶數936萬戶計，台灣住宅地震基本險投保率僅38.89%，仍有逾6成住宅尚未投保。

地震基金說明，自2002年4月1日起，住宅火險擴大承保住宅地震基本險，民眾可投保減輕火災及地震等災情造成的財物損失，提醒民眾記得在投保時勾選續保約定條款，以確保保障不中斷。

地震基金表示，民眾若不清楚簽發保單的產險公司名稱，或不確定是否已投保住宅地震基本險，可至「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」輸入個人基本資料查詢。

地震險 產險

延伸閱讀

他問0121嘉義強震和921「芮氏規模只差1」？ 一票網友傻眼：差多了

南橫公路地震坍方搶通 春節9天連假放寬管制計畫不變

嘉義地震警報「響10秒才開始搖」 北讚有料、南怨搖完才收到

嘉義6.4地震「男友飛撲肉身保護」影片爆紅 網感動：可以嫁了

相關新聞

獨／吳東進涉板新傑仕堡案遭檢察官起訴 求處5年有期徒刑

新光金控創辦人、大股東，也是前董事長吳東進涉及板新傑仕堡一案，今日遭到起訴並求處五年有期徒刑。

國銀示警 房貸壞帳大跳增…投資客周轉失靈問題浮現

據金管會統計，2024年底國銀承做房貸餘額一舉衝破11兆元大關達11兆257億元，一整年狂增1兆388億元，餘額數、年增...

嘉義地震 地震基金：全台住宅地震險投保率低於4成

嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，地震基金表示，截至2024年12月底止，台灣住宅地震基本險投保率僅38.89...

聯手打詐 九大銀行與九家科技首度合組「金融與科技反詐騙大聯盟」

兆豐金控董事長董瑞斌發起，九大銀行庫與九家科技業者今日首度聯手結盟、共同打詐。董瑞斌指出，未來將進而推動到其他民營金融業...

國泰揭壓歲錢理財術 教戰親子小額理財三原則 讓小錢滾成大財富

每逢春節，「壓歲錢理財術」成為關注焦點，如何有效放大壓歲錢？又能藉機教育孩子理財觀念？國泰提供「教戰親子小額理財三原則」...

銀行領蛇年開運小物！ 一文看各家發財金、發財水如何領？

新春將屆，民間習俗中象徵財運亨通的發財金與發財水，向來是最受歡迎的開運小物。以往不少民眾會特地到銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。