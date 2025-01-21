嘉義地震 地震基金：全台住宅地震險投保率低於4成

嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，地震基金表示，截至2024年12月底止，台灣住宅地震基本險投保率僅38.89%，顯示有逾6成住宅尚未投保住宅地震險。

住宅地震保險基金今天表示，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震後，陸續有餘震發生，台南地區已出現災損，已投保住宅地震基本險的保戶，若發現建築物嚴重受損，可聯繫產險公司，產險公司將派員前往處理。

地震基金指出，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，但截至2024年12月底止，以全台戶數936萬戶計，台灣住宅地震基本險投保率僅38.89%，仍有逾6成住宅尚未投保。

地震基金說明，自2002年4月1日起，住宅火險擴大承保住宅地震基本險，民眾可投保減輕火災及地震等災情造成的財物損失，提醒民眾記得在投保時勾選續保約定條款，以確保保障不中斷。

地震基金表示，民眾若不清楚簽發保單的產險公司名稱，或不確定是否已投保住宅地震基本險，可至「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」輸入個人基本資料查詢。