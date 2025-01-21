遠傳、MaiCoin 策略合作 跨向虛擬幣、開啟理財新篇章
遠傳（4904）21日宣布與台灣交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」攜手合作，開啟理財新篇章，遠傳總經理井琪指出，遠傳積極推出豐富數位創新服務，「遠傳心生活」App整合食衣住行、娛樂與理財服務，一站式滿足用戶的多元需求，現在更看好年輕人喜歡的理財方式，攜手虛擬貨幣平台夥伴「MaiCoin」，切入新理財模式。
美國川普總統已經上任，川普大力支持虛擬貨幣發展，井琪指出，川普總統的宣示，更代表未來虛擬貨幣可望蓬勃發展，面對未來虛擬貨幣新趨勢，遠傳選擇策略投資「MaiCoin」，而非自己成立交易所，關鍵就在於虛擬貨幣風險管理更是相當重要，因此透過與「MaiCoin」，提供年輕人多元的理財選擇。
井琪表示，期待未來和MaiCoin在遠傳幣、會員點數生態圈、區塊鏈應用，以及提升雙方用戶資訊安全性等方面，能有更密切的合作。
MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，MaiCoin主要業務包含虛擬貨幣、貨幣錢包與區塊鏈技術的延伸應用，過去虛擬貨幣被視為非主流的投資方式，過去幾年金管會正式納入監管，以及登記制上路後，未來虛擬貨幣將邁向主流，而虛擬貨幣競爭也將更加激烈。
劉世偉表示，MaiCoin在台灣經營十年，已經擁有130萬用戶，未來要持續擴大市占率，吸引更多人成為用戶，去年獲得遠傳投資，是非常大的助力，尤其「遠傳心生活」每月活躍用戶高達200萬人，可望開拓不同客群，透過銅牌台互通互連，用戶可以在平台與平台之間，自由使用自己點數、虛擬幣或者是資產，未來將以區塊鏈技術應用持續更多元服務。
遠傳表示，去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，今日更進一步結盟，聯手推出「遠傳抽比特 幣迎新春」活動，為用戶帶來全新的理財體驗。
遠傳指出，即日起只要透過「遠傳心生活」App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證；或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，就有機會獲得新春大紅包，將送出總計約450萬台幣的比特幣大禮，總價值超過1顆比特幣，讓用戶開春就有好彩頭。
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