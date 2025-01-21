快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

兆豐銀揪公股行庫、科技業打詐 美AI晶片巨頭將助陣

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
兆豐等9家公股行庫與科技業資安、AI算力、防毒、區塊鏈及社群帳號業者攜手合作，組反詐大聯盟。兆豐提供
兆豐等9家公股行庫與科技業資安、AI算力、防毒、區塊鏈及社群帳號業者攜手合作，組反詐大聯盟。兆豐提供

科技業與金融業將攜手跟詐騙集團過招！兆豐銀挺身宣布籌組「反詐騙大聯盟」，要遏止台灣每日被詐騙高達2~8億元嚴重問題，21日邀8大公股行庫與資安、區塊鏈、即時通訊、雲端服務及AI晶片等科技業合作，用金流結合資訊流打擊金融詐騙，據聞訪台掀「仁來瘋」的美國AI晶片大廠也將會是大聯盟生力軍。

「接下來我們做的不會對外，真正的反詐，就是希望所做的是有效的，這先決條件就是不讓詐騙集團知道我們到底怎麼做，或者做了什麼，被他們知道就容易被他們破解了。」兆豐銀行董事長董瑞斌21日受訪指出，而為何這個聯盟成員要神秘兮兮的討論對策？原因是詐騙手法日趨進步，甚至早已運用AI及深偽等先進科技詐騙，分工細膩，讓反詐難度也升級。

兆豐銀行21日號召土地銀行、中國輸出入銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣銀行及臺灣企銀與Amazon Web Services (AWS)、DEVCORE戴夫寇爾、Gogolook、LINE台灣、台灣微軟、SAS台灣、思偉達STARBIT、趨勢科技等科技業者組反詐騙大聯盟，成員將共同探討未來合作模式，以提升整體反詐騙效率及全民防詐意識，期整合不同領域的數據和專業知識，形成一個更強大的反詐騙網絡。

「詐騙的最後一里路是金融機構，詐騙的第一里路是科技催生的網路」業者指出，銀行業者手握金流數據，而資訊業擅長分析資訊流數據，雙方合作串連端到端，將能用AI更快對抗AI，全面防制詐騙。

據了解，科技成員背景來自四面八商，AWS跟微軟主要來自網路算力服務，而趨勢科技不僅是防駭軟體大廠，近年也對AI資安及深偽辨識提供服務，DEVCORE是紅隊演練知名科技業者，也將善用專長協助聯盟檢驗防詐系統資安程度，SAS將提供防詐底層基礎建設，由LINE協助即時社群帳號防詐，Gogolook擅長來電過濾，而思偉達則是區塊鏈與加密貨幣防詐/追蹤技術專家。

有趣的是，反詐騙大聯盟過年前成軍時間倉促，有一家科技業者來不及參與，現場公司名稱暫被遮蔽，但據了解，這家矽谷AI晶片龍頭因近期辦理尾牙，且旋風式訪台帶來一股「仁來瘋」熱潮，因此作業流程來不及跑完，因此錯過成立大會與會，不過後續可望加入，以「友情價」算力支持反詐大聯盟。

董瑞斌指出，金融業在反詐遇到很多挑戰，手握很多數據，去識別化後，可以給科技業分析，幫助科技業加速進步，也協助銀行業解決問題，在雙贏的基礎上會共同合作。

Gogolook董事長鄭勝丰則指出，過去就在經管會支持下根合庫及台企銀合作，偵測跟防堵異常帳戶，未來期望用AI對抗AI。

以購買虛擬貨幣投資等方是騙取民眾財產，已是熱門方式，根據調查，2023年約25%被詐騙金額是利用虛擬資產途徑騙走，而2024年則上看52%，思偉達則擅長加密貨幣錢包帳戶交易記錄分析，或針對區塊鏈上的資產評分，公布在JV網站上，預警有問題的帳戶，執行長鄧萬偉表示，舉例而言，若想投資川普幣，但網路上叫「川普幣」的項目就超過100種，思偉達則給予不同幣別評分，讓消費者可以分辨風險度。

因為近期活動太多作業不及，AI晶片巨頭來不及參加打詐大聯盟發布會，暫時貼住姓名，但未來會成為算力提供伙伴。王郁倫攝影
因為近期活動太多作業不及，AI晶片巨頭來不及參加打詐大聯盟發布會，暫時貼住姓名，但未來會成為算力提供伙伴。王郁倫攝影
兆豐銀行董事長董瑞斌手比M。兆豐提供
兆豐銀行董事長董瑞斌手比M。兆豐提供

AI 兆豐銀行 詐騙集團

延伸閱讀

注意！過年最常見投資詐欺、購物詐欺手法曝 內政部供5防詐撇步

FT：華為另闢蹊徑 要擴大中國大陸AI晶片市占

台積電美國補貼到手 財務長透露上季已取得15億美元

賴清德總統年終慰問警察辛勞 盼持續打詐掃黑

相關新聞

獨／吳東進涉板新傑仕堡案遭檢察官起訴 求處5年有期徒刑

新光金控創辦人、大股東，也是前董事長吳東進涉及板新傑仕堡一案，今日遭到起訴並求處五年有期徒刑。

國銀示警 房貸壞帳大跳增…投資客周轉失靈問題浮現

據金管會統計，2024年底國銀承做房貸餘額一舉衝破11兆元大關達11兆257億元，一整年狂增1兆388億元，餘額數、年增...

嘉義地震 地震基金：全台住宅地震險投保率低於4成

嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，地震基金表示，截至2024年12月底止，台灣住宅地震基本險投保率僅38.89...

聯手打詐 九大銀行與九家科技首度合組「金融與科技反詐騙大聯盟」

兆豐金控董事長董瑞斌發起，九大銀行庫與九家科技業者今日首度聯手結盟、共同打詐。董瑞斌指出，未來將進而推動到其他民營金融業...

國泰揭壓歲錢理財術 教戰親子小額理財三原則 讓小錢滾成大財富

每逢春節，「壓歲錢理財術」成為關注焦點，如何有效放大壓歲錢？又能藉機教育孩子理財觀念？國泰提供「教戰親子小額理財三原則」...

銀行領蛇年開運小物！ 一文看各家發財金、發財水如何領？

新春將屆，民間習俗中象徵財運亨通的發財金與發財水，向來是最受歡迎的開運小物。以往不少民眾會特地到銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。