地震頻繁 住宅地震險投保率僅不到4成
21日凌晨12點17分，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，嘉義縣地區最大震度6弱，震源深度僅9.7公里。至今仍陸續有餘震，且台南地區已出現災損，地震基金呼籲已投保住宅地震基本保險的保戶，倘發現建築物有嚴重受損情形，請聯絡相關產物保險公司，保險公司將派員前往處理。
住宅地震保險基金表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，但根據統計，我國住宅地震基本保險截至2024年12月底止，以全國戶數936萬戶計，投保率約38.89%，顯示仍有超過六成民眾尚未投保。
自民國91年4月1日起，住宅火險擴大承保住宅地震基本保險，民眾可投保後減輕火災及地震等災情造成之財物損失，並記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。民眾如不知簽發保單的保險公司名稱，或不確定是否已投保，可透過網路搜尋「震後平台」即可查詢。
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