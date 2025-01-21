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上櫃公司2023年度董事酬金 前五名都在千萬元以上

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上櫃公司2023年度董事酬金實際支領情形已公布在公開資訊觀測站，上櫃公司平均每位董事酬金前十名分別為元大期（6023）、聖暉*（5536）、鈊象（3293）、欣銓（3264）、環球晶（6488）、康和證（6016）、世界（5347）、中美晶（5483）、廣運（6125），以及力旺（3529）。前十名中半導體業就占了五檔之多，金融股占二檔。

元大期以平均每位董事酬金1,188.6萬元奪冠，其次是聖暉（5536）*1,110.7萬元、鈊象1,092.9萬元、欣銓1,068.6萬元、環球晶1,028.5萬元，前五名的酬金都在千萬元以上。第六名至第十名分別為康和證933.2萬元、世界912.8萬元、中美晶871.9萬元、廣運706.1萬元，以及力旺619.7萬元。

另外，有113家公司，2023公司年度稅後虧損但董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻較2022年度增加，其中以生華科（6492）增加44.0萬元最多，其次是安國（8054）增加30.7萬元、三圓增加25.9萬元。

而在前述113家虧損但董監事酬金照領的公司中，平均每位董監事酬金金額居冠的是大宇資（6111）130.2萬元，其次是生華科103.3萬元，第三名的安國99.9萬元。

中美晶 鈊象

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