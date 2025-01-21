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國泰世華CUBE App回顧功能升級 助用戶檢視專屬理財足跡

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰世華CUBE App極致個人化經營，連續第四年推出「個人年度回顧」功能，整合用戶年度往來的金融足跡，以趣味互動的方式，幫助用戶了解自身金融習慣。今年以「國泰財富綠洲」為主題，整合用戶投資、消費等多面向數據，將用戶理財行為比喻成耕耘，透過累積一點一滴栽培出專屬寶藏植物，解析個人年度回顧結果，例如資產雄厚者栽種出清新的「白鑽百合」、年度有大筆旅遊消費者則為「珍珠蒲公英」等，分析結果高達30種。

即日起只要登入CUBE App，點選「個人年度回顧」，就能快速了解2024全年的帳戶足跡(如：轉帳最大筆的一天、資產餘額最多的一天)、個人理財(含換匯、基金申購、台股定期定額交易資訊)，以及信用卡消費內容，呈現年度愛用的信用卡，並分析年度消費力、最常刷卡時段等消費習慣。若用戶連續兩年使用CUBE App，則可看到「年度趨勢分析」快速掌握近兩年的金錢流向、消費總額等行為變化。

為持續創新及優化用戶體驗，2024年度回顧功能「國泰財富綠洲」，相較於上一年數據整合更多樣化，分析結果從14種新增至30種，回顧項目增加「年度前三大筆消費」、「換匯總金額」等個人化數據項目；在流程體驗操作上，將回顧的結果頁面，從卷軸式調整成類似社群平台限時動態的分頁呈現形式，讓用戶更直覺地瀏覽；社群分享功能亦升級，除了可分享個人數據的內容，更增加「與你匹配的寶藏植物」，提升互動趣味性。

同時，國泰世華也回顧了2024年CUBE App用戶整體數據，統計全年共出現數十位「破億刷手」，其消費主要集中於綜所稅、百貨購物類、飯店旅遊類消費；另發現6月壽星權益使用最積極，在生日當月使用CUBE信用卡「慶生月」權益比例最高；同時也觀察到用戶每周最常兌換外幣的時間，是以星期一為大宗。

即日起至3月31日前，國泰世華CUBE App用戶只要瀏覽年度回顧功能，並完成問卷填寫，即可抽500元百貨量販多選券，詳情請見：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/promo/event/ebanking/annual-review/index.html

國泰世華 消費

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