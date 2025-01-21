兆豐銀籌組金融與科技反詐騙大聯盟 某AI大廠臨時除名

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌21日號召所有公股行庫與多家科技業者，共同籌組金融與科技反詐騙大聯盟，由於打詐須仰賴AI科技提升效能，因此某國際AI大廠原本也在大聯盟名單內，可惜因國外總部作業不及因此未能趕上參與今天的聯盟發布會，會場舞台背板上這家某AI大廠的名字臨時再用紙張覆蓋遮掩。不過，董瑞斌表示，這家AI大廠已表示願意加入反詐大聯盟，待內部作業完成就可對外宣布。

金融與科技反詐騙大聯盟今天宣布成立，今天公布的聯盟夥伴除了兆豐銀行發起外，還包括所有公股銀行成員：土地銀行、中國輸出入銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣銀行及臺灣企銀；同時與科技業者結盟，由 TechOrange 科技報橘召集：AWS、DEVCORE戴夫寇爾、Gogolook、LINE 台灣、台灣微軟、SAS 台灣、思偉達STARBIT、趨勢科技，結合金融本業與科技協助，有效打擊金融詐騙。