董瑞斌號召 兆豐等九大公股銀與科技業組反詐騙大聯盟

全球詐騙猖獗，台灣同樣深受其害。兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌今天上午與其他八家公股銀行，宣布籌組金融與科技反詐騙大聯盟，希望透過整合科技與金融的民間力量，借鏡國際的做法與新科技，正面向詐騙宣戰。聯盟發起人董瑞斌指出，此次金融與科技反詐騙大聯盟，將持續號召所有的金融業包括銀行、保險、證券與投信等所有金融產業共同參與，結合科技業力量打擊詐騙。

今天公布的聯盟夥伴除了兆豐銀行發起外，還包括所有公股銀行成員：土地銀行（5857）、中國輸出入銀行、合作金庫（5880）、第一銀行（5844）、華南銀行（5838）、彰化銀行（2801）、臺灣銀行及臺灣企銀（2834）；同時與科技業者結盟，由TechOrange科技報橘召集：AWS、DEVCORE戴夫寇爾、Gogolook、LINE 台灣、台灣微軟、SAS台灣、思偉達STARBIT、趨勢科技，結合金融本業與科技協助，有效打擊金融詐騙。

董瑞斌同時也是金融總會理事長，他在聯盟記者會後受訪指出，「金融與科技反詐騙大聯盟」從公股行庫合作開始，未來將集結更多金融各行業加入，因此除了銀行業者外，也會透過金總力量號召更多金融業者加入反詐騙大聯盟，尤其金融詐騙像基金投資、各種理財投資乃至虛擬資產投資等詐騙模式多樣廣泛，因此今天大聯盟組成後，希望有更多不同金融行業加入。

董瑞斌表示，「金融與科技反詐騙大聯盟」就是由知名的九家科技相關業者，與九大金融機構發起的跨產業打詐聯盟。透過科技夥伴的技術支持，發揮群體力量，從資訊流到金流，建立科技的防詐網，達到金管會主委彭金隆日前所說的，透過協力阻詐、科技阻詐、精準阻詐及加強臨櫃阻詐，最後達成「有感阻詐」。當然也希望未來可以邀請到更多志同道合的夥伴加入。

根據統計，全球每年有超過1兆美元金額被詐騙。根據165打詐儀表板，台灣在2024年12月，單月被詐騙金額就高達新台幣124億元，台灣平均每一天，都被騙走4億元。無論是全球還是台灣，投資詐騙都高居財務損失和發生件數的第一名。絕大部分的詐騙目標，都是金錢。詐騙的最後一哩路，經常是金融機構。而詐騙的第一哩路，就是科技催生的網路。

《金融與科技反詐騙大聯盟》召集人TechOrange科技報橘創辦人暨社長戴季全表示：「聯盟成員皆感台灣詐騙日益嚴重，已經到了令人深惡痛絕的地步。我們清楚科技和金融的中立性，但我們不能再置身事外。詐騙自人類有歷史以來，就一直利用人性的弱點推陳出新。時至今日，由於金融的便利性與網路科技的進展，更演變成系統性、社會性、全球性的重大問題。」

所有聯盟科技夥伴提出對於反詐騙的立場與方案，結合眾品牌之力，讓反詐騙的防護網更為縝密：

LINE臺灣也提到過去的反詐騙成果與未來持續打詐的決心，表示LINE台灣長期投入資源對抗詐騙，自2023年起主動掃蕩涉詐帳號，已停權超過1萬個帳號，並透過實名驗證及人工審核機制嚴格管理廣告，杜絕具觸法疑慮的內容。此外，LINE積極與產官建立聯防機制，2024年11月起，開始以自動化處理機制，快速應對來自數位發展部、刑事警察局、高檢署及調查局等機構的即時詐騙通報，已處置超過7,000個涉詐帳號。近期，無店面零售商業公會亦加入聯防機制，共同強化電商防詐能力。LINE今日加入「反金融詐騙大聯盟」後，將在董瑞斌的支持下，邀請金融產業參與聯防機制，強化打擊金融詐騙。」