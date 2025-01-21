上櫃公司2023年董事平均酬金實際支領 元大期貨奪冠
櫃買中心今天在公開資訊觀測站，公告上櫃公司2023年董監酬金實際支領情形，元大期貨平均每位董事酬金不包含加計兼任員工酬金，為新台幣1188.6萬元最高。
依據統計資料顯示，平均每位董事酬金第2名是無塵室廠聖暉1110.7萬元，第3名為文創類股鈊象1092.9萬元，IC晶圓測試廠欣銓與半導體矽晶圓廠環球晶分別是1068.6萬元、1028.5萬元，居上櫃公司第4及第5名，5家上櫃公司平均每位董事酬金都突破1000萬元。
上櫃公司2023年平均董事酬金前10名中，5家公司為半導體產業，包括欣銓、環球晶、世界、中美晶與力旺，其他電子業則有聖暉；金融業有元大期貨、康和證等2家。鈊象為少數入榜的文創類股，光電產業的廣運也擠入前10名。
另外，平均每位董事酬金超過500萬元上櫃公司則共有14家，除了上述前10名外，還有建材營造業的亞昕、綜合及其他類的國統、通信網路業神準、綜合及其他類的龍巖。
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