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凱基金控2025儲備幹部計畫 擴大招募未來多元領導人才

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控集團2025儲備幹部招募起跑。凱基金控／提供
凱基金控集團2025儲備幹部招募起跑。凱基金控／提供

凱基金控（2883）與旗下子公司於21日正式啟動2025年儲備幹部招募計畫，將擴大招募40位跨域金融人才，提供職務涵蓋數位創新、數據行銷、投資財務、企劃管理、金融交易、個人及企業金融、壽險營運等多元專業領域。同時，暑期實習計畫也正式開放報名，邀請年輕學子透過實際參與企業營運，提早確立職涯方向。

凱基金控致力於成為「人才永續的首選雇主」，在吸引、發展、激勵及留任人才方面不遺餘力。協助員工發展，提供具競爭力的薪酬制度，激勵並留任優秀人才，持續提升員工福祉。

凱基金控集團擁有壽險、證券、銀行、投信及股權投資/資產管理等完整金融版圖，是金融菁英的理想職涯搖籃。2025年更將加速整合集團資源驅動成長，秉持ONE KGI的策略精神，持續厚植人才培育，拓展多元業務版圖。2025年的儲備幹部計畫將為菁英人才提供系統性的培育方案，在為期18個月的培訓期間，由集團高階主管親自授課，量身打造跨領域專案及輪調歷練，快速拓展視野，加速成長。暑期實習計畫亦提供參與金融產業實務運作的機會，表現優異者未來可在儲備幹部遴選中快速通關。

凱基金控歡迎來自海內外的研究所、大學畢業生，不限科系背景，或具兩年以內工作經驗，具備高度企圖心、創業家精神及勇於挑戰的新世代多元人才報名參加甄選。同時也啟動暑期實習生計畫，開放大三及碩一在校生報名參加。凱基金控將透過線上及各大學校園實體徵才說明會，詳細介紹計畫內容。即日起至3月底，可透過凱基金控官網投遞履歷。

凱基金 實習

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