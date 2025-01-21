聯手打詐 九大銀行與九家科技首度合組「金融與科技反詐騙大聯盟」

兆豐金控董事長董瑞斌發起，九大銀行庫與九家科技業者今日首度聯手結盟、共同打詐。董瑞斌指出，未來將進而推動到其他民營金融業者，包括銀行、證券、保險等，一起加入這個聯盟，規畫由金融總會召集全體金融業者一起舉行閉門會議商討聯盟擴大事宜，也將邀刑事警察局一起參與，提供完整的態樣資料給聯盟進行AI分析，更強化阻詐成效。

此次結盟的科技業者，包括Amazon Web Services (AWS)、DEVCORE戴夫寇爾、Gogolook、LINE 台灣、台灣微軟、SAS 台灣、思偉達STARBIT、趨勢科技，都是AI運用高手。除了今日亮相的業者之外，也有某大知名的跨國AI領域大廠接下來將加入陣容。科技業由TechOrange科技報橘召集，並由社長戴季全出任「「金融與科技反詐騙大聯盟」召集人。

董瑞斌表示，接下來金融科技阻詐大聯盟的重點工作主要有六大項，包括精進鷹眼聯盟的阻詐成效、進行API串接供驗證資料、進行詐騙態樣分析、進行被害人態樣分析、研發車手辨識模型、研發金融詐騙實時（real time）警示系統。他語重心長地指出，每天都有4.2億元被詐騙，600個家庭破碎，因此即使發起金融業、高科技業者的跨域聯盟來打詐並不容易，但他仍決心進行。

戴季全指出，現在詐騙金額的年複合成長率高達20%，甚至接下來會破2千億元，科技業者認為不能置身事外，他也感謝並肯定董瑞斌出面發起行庫和科技業者的集體結盟，共同推動打詐。

思偉達STARBIT執行長鄧萬偉指出，川普幣和他的太太各自發幣大賺，但區塊鏈上川普幣有100種，這時就成為詐騙的話術，一筆交易資料每天100萬筆數字在增長，有人在上面賺錢，但也有人洗錢和騙錢。

董瑞斌也說明，每家科技業者的專精和銀行面對的客戶問題並不一樣，重點是作資料的拋轉，他強調，API的串接很重要；他說明，接下來會有多元的合作方式，例如，不同的詐騙、被害人的態樣會各別來談，也會配合各業者的專長進行個別合作。若有些科技業者所共同具有的專長，或是銀行業者面臨的共同問題，則會用協同合作方式來進行，例如real time的警示系統，也會共同進行合作開發。合作方式並非一對一，也並非多對多，將看議題或對象來商討合作方式。