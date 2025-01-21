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LINE Pay 愛心捐款平台去年募逾7.7億元 善款創新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay（7722）21日公布2024年愛心捐款平台募款成果，為平台公益團體募得共逾7.7億元愛心善款再創新高，總募款金額年成長超過25%，LINE Pay持續發揮行動支付領導品牌影響力，匯集大眾力量讓社會需求得以獲得即時援助，協助公益團體推動數位轉型與提升線上募款效益，一同邁向永續發展。

LINE Pay愛心捐款平台連結公益團體需求與社會善心，用戶可透過手機即時捐助，2024年LINE Pay愛心捐款平台共匯集逾134萬筆捐款，較前一年成長18%，總計募得超過7.7億元愛心善款，包括國人在「0403花蓮震災募款專案」中捐助的1.2億元；平均每位用戶捐款頻率達3.84次也較前年成長，更有單一用戶年度最高捐款總金額超過100萬元，展現國人的愛心與行動力，也顯示民眾越來越習慣透過行動支付進行便利捐款。此外，用戶還可以運用「1點等於1元」的LINE POINTS進行捐款，2024年有超過10萬筆善款用使用LINE POINTS捐款。

LINE Pay愛心捐款平台目前已串連超過170個公益團體，2024年匯集逾1,500個募款方案，涵蓋「青少年兒童照護」、「身心障礙服務」、「老人服務」、「婦女關懷」、「動物保護」、「國際救援」等13個議題，讓用戶可以根據自身關心的議題捐款資助，2024年用戶最關注的3大議題為「弱勢扶貧」、「青少年兒童照護」、「身心障礙服務」。

LINE Pay也持續優化愛心捐款體驗，如用戶可透過平台首頁上方搜尋欄位以關鍵字搜尋關注的議題，並可依照「專案」及「團體」顯示結果快速找到相關捐款內容，透過各式捐款方案和團體的曝光，有助提升捐款及募款效益。

LINE Pay自2016年推出愛心捐款平台，便致力打造成為用戶信賴與首選的捐助管道。農曆春節將至，LINE Pay也邀請用戶一同寒冬送暖，讓弱勢家庭、長者孩童都能透過即時捐助安心過好年。

LINE 捐款

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