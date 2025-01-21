國泰揭壓歲錢理財術 教戰親子小額理財三原則 讓小錢滾成大財富

每逢春節，「壓歲錢理財術」成為關注焦點，如何有效放大壓歲錢？又能藉機教育孩子理財觀念？國泰提供「教戰親子小額理財三原則」，原則一「善用時間複利，穩健創造財富」以均衡配置為原則，如選擇平衡型基金標的投資或利用智能理財客製化長期投資組合；原則二「低門檻、錢生錢理財方式」，如運用「台美股定期定額」或「小債平台」，並將股息再投資達到錢生錢模式，透過長期投資積累第一桶金；原則三「定期定額投入成長型商品，有望累積現金流資產」，有望透過ETF配息特性，當逐次領息累積現金流過程，孩子也能漸漸感受到投資的樂趣。國泰建議，家長可掌握以上原則，為孩子開啟理財管理第一步。

國泰證券建議，家長可採「台美股定期定額」的投資策略，同時運用國泰證券領先業界的「股息再投資」功能，將獲得的股息自動投入原標的，長期累積除能抵禦市場短期波動，還可打造資金複利效果，協助孩子的紅包持續「錢生錢」。鑒於美國聯準會展開降息循環，國泰證券補充，家長可把握債市甜蜜點，透過國泰證券的「小債平台」，以小資金前進海外債券市場，並在持有債券期間內，依票面利率定期收取債息，即便壓歲錢的金額不高，亦有望累積現金流，補足孩子成長中的各項教育支出。

國泰投信說明，家長幫小小孩理財時，可首重成長型商品，如定期定額市值型ETF國泰台灣領袖50 (00922)。定期定額的好處是能夠分散投資的時間風險，只須最低新台幣100元的小額資金，即可投資。當孩子漸長成為青少年，家長也可另配置高股息ETF，例如國泰永續高股息 (00878)，為目前全台受益人數最多的ETF，有機會每季再加碼零用錢。

國泰世華銀行則表示，家長可選擇平衡型基金標的，透過定期定額的方式投入小額資金。平時較忙碌的家長們亦無須擔心，近年智能理財服務興起，國泰世華銀行旗下「國泰智能投資平台」可根據投資人風險屬性(KYC)、投資偏好及預計投資的年限金額等資訊，為使用者提供客製化投資組合。此平台亦以24小時為投資人監控投資部位，當市場變動或因特定情況造成現有投資組合比例偏離原投資目標，系統即會主動發出再平衡通知，助投資人輕鬆完成再平衡交易，將投資組合調整至最適合的配置。

隨全球洗錢防制意識提升，為孩童開立專屬帳戶的流程愈趨嚴謹及繁瑣。國泰世華銀行補充，家長可善用CUBE App內兼顧安全與便利性的「母子帳戶」功能，家長申請開立帳戶後，每一母帳戶下，可加開五個子帳戶，並可自行命名，清楚區分孩子的資金累積狀況。子帳戶屬無摺、無金融卡模式，由持有母帳戶的家長統籌管理，有效降低存摺遺失和潛在詐騙風險。家長亦可同步透過子帳戶設定目標儲蓄功能，或經由CUBE App進行基金申購和扣款，與孩子清晰討論理財進度，建立良好投資價值觀。