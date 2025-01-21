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APTT獲得台灣銀行團再融資 可省貸款利息20億元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲付費電視信託（APTT）基金管理公司宣布，獲得銀行團對其境內、境外貸款再融資的承諾。銀行團由台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行及安泰商業銀（2849）行共同主辦及包銷。協議預計將於2025年3月簽署，4月完成。再融資的境內貸款年限為七年，境外貸款年限為三年，可再延長兩年。作為財務結算的一部分，約4,000萬新元（相當於新台幣10億元）的境外貸款將轉回境內，也節省利息成本。

協議完成後，三銀行將包銷APTT其所有貸款債務，債務總額可望減少20億元，2019年TBC債務約新台幣300多億元，目前可望降至新台幣275億元。

亞洲付費電視信託(APTT)在新加坡股市掛牌，主要擁有台灣的有線電視系統業者台灣寬頻通訊（TBC），收入以寬頻上網與有線電視月費為主。

管理公司指出，透過集中債務管理，信託管理公司能夠將境內和境外債務規模減少約1.526億新元。再融資的境內貸款規模將減少新台幣20億（約8,100萬新元）至新台幣275億元，包含將新台幣10億元的境外貸款轉至境內。降低原本成本更高的境外再融資額度約7,160萬新元，至5,000萬新元。

APTT信託管理公司執行長Somnath Adak表示，銀行團同意境內和境外進行再融資，並將較昂貴的境外貸款中很大一部分轉回境內，是銀行團肯定其TBC的經營與償債能力。

信託管理公司表示，2019年以來總債務降低了約25%。根據再融資協議，這次再融資活動不會影響到去年底的2024年下半年股利與2025年年股利，2025年全年每單位有1.05分的股利。但在境內和境外再融資成功完成後，以及2025年6月後避險的結果，股利分配可能會在2026年進行調整。

債務 新台幣 有線電視

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