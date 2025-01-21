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獨／吳東進涉板新傑仕堡案遭檢察官起訴 求處5年有期徒刑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金大股東、創辦人吳東進。圖/本報資料照片
新光金大股東、創辦人吳東進。圖/本報資料照片

新光金控創辦人、大股東，也是前董事長吳東進涉及板新傑仕堡一案，今日遭到起訴並求處五年有期徒刑。

由於吳東進之女吳欣盈先前搭配民眾黨黨主席柯文哲參選副總統，此時柯案又是司法單位重點偵辦的對象，因此引起業界議論紛紛，再加上吳東進幾年前已經因此案被金管會裁罰，金融圈也熱烈討論是否一罪二罰。

檢察官認為，新光人壽跟板新傑仕堡的交易條件，不可以優於其他同類對象，而且要經過董事會的重度決議，但是吳東進在參與此案的時候，對於健身房初期裝潢的費用還有攤還的方式，均有相當的參與。而且新壽不能免費幫傑仕堡支出裝潢費用但是卻沒有返還此案，是由金管會向地檢署移送之後偵辦，今日做出起訴決議。

據了解，檢察官起訴吳東進主要在於違反保險法包括利害關係人等規定，認為在有利於衝突之際，吳東進對傑仕堡的處理有損新壽的利益，包括吳東進有參與新光金控董事會的表決並沒有迴避，因而使傑仕堡健身公司相對於新壽得到了不當利益，基於違反保險法證交法的特別背信，還有證交法非常規交易等，而起訴吳東進。

吳東進 新光金控 新壽

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