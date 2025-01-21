詐團誘持卡人 溢繳卡費再洗錢

信用卡詐騙猖獗，據了解，最新的手法是詐團誘騙信用卡持卡人先匯款至信用卡的繳款編號成為「溢繳款」，再由持卡人向銀行申請調高額度，藉此完成信用卡「洗錢」功能，以詐騙更高金額。

銀行業者表示，詐團的觸角已從存匯業務延伸到信用卡，尤其是透過溢繳款和調高額度的做法，已成為信用卡人頭戶詐騙最常見的方式之一，因此銀行防詐不能只靠臨櫃關懷，「後台的客服中心也要動起來」。

一家銀行高層指出，已發現申請調高額度的信用卡持卡人，「旁邊就站著詐團成員在指導」。舉例小明信用卡可動用循環額度三萬元，詐團要小明先匯兩萬元到信用卡的繳款編號，再勸誘小明申請提高額度上限至五萬元，之後一次刷滿五萬元可享優惠價格等話術。

至於詐團誘騙持卡人調高額度後的消費管道，一家中大型發卡行主管說，除了騙人頭戶刷卡購買遊戲點數外，近來國際金價飆高，也有受害人被誘騙去買黃金，另外則是餐館消費。信用卡業者也懷疑，不少遊戲點數、金飾店或餐廳業者，已成為詐騙集團的共犯，讓詐騙集團能一條龍作業，騙受害者上鉤。

銀行信用卡部主管說，也有詐團會用人頭戶申辦信用卡，類似薪轉戶等大批進件時，因無法一一比對申請者財資力，要提防不小心就核准人頭戶辦卡。