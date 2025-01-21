保單借款利率下探2.16%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

因應年節，民眾資金需求大增，為協助保戶資金運用更加靈活彈性，多家保險業者提出保單借款優惠利率，最低至2.16%。新光人壽昨（20）日宣布提供每一保戶最高優惠借款金額新台幣10萬元、優惠期間3年，今年也加碼推出「貸就福」保單借款專案，提供一年期台幣優惠借款利率；另外，包含富邦人壽、國泰人壽等同樣推出保單借款優惠，而宏泰人壽、臺銀人壽則提供利率2.16%紓困方案，協助經濟弱勢保戶。

新光人壽表示，每年年初提供經濟紓困保單借款優惠約定專案，提供每一保戶最高優惠借款金額新台幣10萬元、優惠期間3年、優惠利率2.165%，活動期間至3月31日止。今年加碼推出「貸就福」保單借款專案，即日起至5月12日止，針對收費管道為非派員之保單，提供一年期台幣優惠借款利率，線上、線下利率2.2% 與3.1%；並提供90天外幣(美元)線下4%優惠利率，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

富邦人壽表示，即日起至3月31日期間，提供保單借款利率2.165%紓困方案，凡符合身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭或經濟困難者，提供每人最高額度10萬元新台幣，優惠期間為三年。保戶可透過富邦人壽官網「保戶會員專區」或「富邦人壽APP」，於線上交易專區辦理「經濟弱勢保戶保單借款優惠利率專案」，直接填寫申請金額及上傳相關證明文件即完成申請，流程簡單快速又方便。

國泰人壽推出「超樹貸5」保單借款優惠活動，保戶於2月20日前完成申辦，自給付日起至3月3日間，可享保戶專屬2.5%優惠利率，國泰人壽APP提供快速保單借款服務，營業期間申辦，可當日借當日撥款。

宏泰人壽亦響應政府政策於每年1月推出經濟弱勢保戶借款優惠利率方案，符合資格及條件的保戶備妥相關文件即可申辦；借款年利率以2.16%單利計息。

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