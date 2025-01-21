央行新理事會成員 出列

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

中央銀行昨（20）日公布最新第21屆理事會理事成員，特派嚴宗大、朱美麗、董瑞斌為中央銀行第21屆理事會理事並為常務理事，陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為中央銀行第21屆理事會理事。任期五年，自2025年1月27日至2030年1月26日止。

與上一任名單不同，在於朱美麗與董瑞斌出任新央行理事等。根據中央銀行法第5條規定，央行設理事會，置理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中五人至七人為常務理事，組織常務理事會。前項理事，除央行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各一人。除當然理事外，理事任期為五年，期滿得續派連任。

央行第20屆理事會理事任期至今年1月26日止屆滿。央行表示，此屆理事會對本行貨幣、信用、外匯政策的審議及核定，以及業務計畫核定等，貢獻良多，使央行順利達成法定經營目標，績效顯著，令人敬佩。

央行表示，總統2025年1月17日華總一禮字第11400004190號令，特派嚴宗大、朱美麗、董瑞斌為中央銀行第21屆理事會理事並為常務理事，陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為中央銀行第21屆理事會理事，任期五年，至2030年1月26日止。

外匯 行政院 陳駿季

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