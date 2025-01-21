民銀年終 五個月起跳

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

獨立銀行2024年獲利成長亮眼，年終獎金水準也水漲船高，扣除兩家公股行庫彰銀、台企銀不論，其餘民營銀行包括台中銀、王道銀、聯邦銀、高雄銀、上海商銀，年終獎金都有五個月以上水準，其中以台中銀平均七個月最多，王道銀平均五至六個月其次。

另外，2025年各銀行為員工加薪，基本上加薪幅度也多在軍公教今年加薪3%以上水準，其中，台中銀特別針對基層行員加薪約一成，整體平均加薪幅度約5%，王道銀全體員工平均加薪幅度約3%至4%，且基層加薪幅度會大於主管職。高雄銀、聯邦銀、遠東銀加薪幅度也預估會在3%以上，優於軍公教加薪。

蛇年將至，各家銀行陸續公布年終獎金，以及新年度的加薪方案。扣除安泰銀、京城銀年終獎金不公開，以及彰銀、台企銀與其他公股行庫相近，約六、七個月水準外，其餘六家民營上市銀行，多達五家年終獎金水準在五個月左右到七個月，遠東銀則是往年一般基本年終與績效獎金合計四個月起跳，2024年獲利再創新高，合計獎金水準可望增加。

台中銀行2024年全年稅後純益首度突破80億元水準，創歷史新高，年增21.8%，因此年終獎金平均也拉高到七個月，以示公司與員工共享穩健成長的成果。

王道銀行2024年則是在排除2022年因轉投資租賃合併一次性收益推高獲利之外，再創歷史新高。王道銀行表示，年終獎金依據年度盈餘狀況以及員工個人表現而定，包括固定發放二個月以及差異化績效獎金數月不等，因去年業績亮眼，預計今年發放年終獎金平均約五至六個月。

聯邦銀2024全年稅後純益52.77億元，年成長18%，並超越2021年紀錄、創歷史新高，累計EPS為1.18元。聯邦銀行表示，盈餘創新高，為犒賞員工辛勞，平均發放5.4個月年終獎金。

高雄銀雖然去年獲利沒有創歷史新高，但較前年成長約一成左右，因此預估年度獎金總數將超過5個月，包括經營績效獎金和員工酬勞。

績效 蛇年 軍公教

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