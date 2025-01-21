新青安房貸 終止連六月衰退

經濟日報／ 記者林勁傑夏淑賢／台北報導

新青安房貸最新統計出爐，去年12月受理4,571戶、月增5.4%，終止連續六個月減少局面。不過，公股銀指出整體熱度持續降溫。累計去年共核貸7.4萬戶、總金額5,753.7億元；至少占全體房貸市場四成以上。另，土銀單月撥貸爆出140億元創紀錄天量，凸顯民眾過去幾個月湧入該行現象。

財政部國庫署統計，八大公股行庫去年12月共受理4,571戶、金額355.6億元；撥貸5,161戶、金額409億元，受理及撥貸均較上月微幅增加，不過，公股銀主管認為應與建商年底前交屋時程有關，且撥貸僅也較上月增加7億元，整體而言市場仍持穩定偏淡，同時，針對違規戶的清查及追回利息補貼動作持續進行。

八大公股行庫中，臺銀、土銀維持撥貸戶數單月千戶以上，其餘六大行庫僅剩臺企銀超過500戶。土銀則是撥貸數連續第三個月超越臺銀，值得一提的是，土銀去年12月撥貸爆出1,777戶及140億元大量，創下青安史上紀錄，顯示多數行庫流量控管下，市場教戰民眾因土銀身為不動產專業銀行、不受銀行法72-2比率限制等，使得民眾湧入申辦，導致案量暴增，去年11月至今年2月間待撥房貸餘額達1,600億元。

利息 新青安

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