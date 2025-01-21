臺銀、土銀、土建融再縮減

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
土銀、臺銀2024年土建融概況
土銀、臺銀2024年土建融概況

央行打房效應持續發酵，土建融最大行土銀截至2024年底土建融餘額4,719億元，較2023年底減少378億元或7.42%、較2022年底減少7.85%，罕見連兩年衰退。臺銀近三年土建融餘額亦逐年降低。土銀預期今年建築貸款承作量仍持續放緩情形下，將積極拓展一般企業金融授信以調整授信結構。

國內唯一不動產專業銀行土地銀行，截至去年底止土建融餘額為4,719億元，較2023年底減少378億元或7.42%、較2022年底減少402億元或7.85%。變動主因為中央銀行仍持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制，另該行為因應央銀不動產貸款總量管制，訂有強化建築業授信風險控管配套措施，加上配合政府政策對於承諾動工而未動工之案件施以收成數、加利率之貸放條件促其動工所致。事實上，2023年底土建融較上年衰退即為八年來首見。

對於今年不動產授信業務展望，土銀表示，自央行實施選擇性信用管制措施以來，土銀建築貸款市占率已呈逐年下降趨勢，且自2023年起建築貸款餘額已逐年遞減，成長率呈負成長情形，預期2025年建築貸款承作量仍持續放緩之情形下，該行將積極拓展一般企業金融授信以調整授信結構。

目前市占第二的一銀去年底土建融資餘額逾2,400億元、雖年增3.4%，但較2023年成長7.4%趨緩，其中一般土建融放款餘額增幅趨緩，且主要成長來源是來自於都更危老放款增加、成長率約21.7%，一銀強調響應政府都更危老重建政策，有改善居住環境、提升建築安全之成效。至於第三的合庫則降低。

兆豐去年底與土建融相關的銀行法72-2條比率低於法定上限30%，該行將持續依法規及主管機關要求，妥適管控不動產放款集中度，以兼顧業務發展與風險管理。

為符合央行管控，國銀放緩土建融腳步，且多以老客戶為主，更不願承做轉貸（代清償）戶。公股銀主管指出，央行期望到明年底前銀行不動產貸款集中度能降到35%。因此隨著建案陸續完工，在審慎承作新戶之下土建融餘額降低，同時交屋後分戶房貸增加，一來一往平衡才能符合央行管控期待。另也將轉向都更危老案件承作。

建築 都更 餘額

延伸閱讀

春節前領錢人增多 基隆土銀提款機一度被提領一空

循土銀保經模式 臺銀保經將併入臺銀

網紅拍片控「羅東租霸」 背後疑犯罪集團操弄…地政士等4犯嫌交保

壽險業利多！不動產投報率調降為2.545% 即日起上路

相關新聞

國銀示警 房貸壞帳大跳增…投資客周轉失靈問題浮現

據金管會統計，2024年底國銀承做房貸餘額一舉衝破11兆元大關達11兆257億元，一整年狂增1兆388億元，餘額數、年增...

攜手三井工程…國壽砸百億 台中蓋複合商辦

頂辦國泰置地廣場降落台中。國泰金子公司國泰人壽在台中打造的國泰置地廣場，預計將在2029年第2季完工，總開發金額突破百億...

99.9%的人不適合買儲蓄險、投資型保單！ 專家：買孩20年終身壽險 不如買他身上

儲蓄險、投資型保單是國人喜愛購買的險種，但不少人因此進入理財誤區，認為透過儲蓄險存錢，效率比定存快，還能擁有保險保障；購買投資型保單，保險之餘還能理財。真是如此嗎？

詐團誘持卡人 溢繳卡費再洗錢

信用卡詐騙猖獗，據了解，最新的手法是詐團誘騙信用卡持卡人先匯款至信用卡的繳款編號成為「溢繳款」，再由持卡人向銀行申請調高...

台幣熱錢湧 勁揚1.18角 收在32.808元

美國新任總統川普於台灣時間今（21）日凌晨宣誓就職，全球高度關注，川普行情帶動昨（20）日股匯齊揚，新台幣兌美元收在32...

國泰經濟信心調查／台股衝24,000 逾半民眾看好

國泰金昨（20）日發布2025年1月國民經濟信心調查，結果顯示，50.9%民眾認為2025上半年台股高點會落在24,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。