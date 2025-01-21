臺銀、土銀、土建融再縮減

央行打房效應持續發酵，土建融最大行土銀截至2024年底土建融餘額4,719億元，較2023年底減少378億元或7.42%、較2022年底減少7.85%，罕見連兩年衰退。臺銀近三年土建融餘額亦逐年降低。土銀預期今年建築貸款承作量仍持續放緩情形下，將積極拓展一般企業金融授信以調整授信結構。

國內唯一不動產專業銀行土地銀行，截至去年底止土建融餘額為4,719億元，較2023年底減少378億元或7.42%、較2022年底減少402億元或7.85%。變動主因為中央銀行仍持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制，另該行為因應央銀不動產貸款總量管制，訂有強化建築業授信風險控管配套措施，加上配合政府政策對於承諾動工而未動工之案件施以收成數、加利率之貸放條件促其動工所致。事實上，2023年底土建融較上年衰退即為八年來首見。

對於今年不動產授信業務展望，土銀表示，自央行實施選擇性信用管制措施以來，土銀建築貸款市占率已呈逐年下降趨勢，且自2023年起建築貸款餘額已逐年遞減，成長率呈負成長情形，預期2025年建築貸款承作量仍持續放緩之情形下，該行將積極拓展一般企業金融授信以調整授信結構。

目前市占第二的一銀去年底土建融資餘額逾2,400億元、雖年增3.4%，但較2023年成長7.4%趨緩，其中一般土建融放款餘額增幅趨緩，且主要成長來源是來自於都更危老放款增加、成長率約21.7%，一銀強調響應政府都更危老重建政策，有改善居住環境、提升建築安全之成效。至於第三的合庫則降低。

兆豐去年底與土建融相關的銀行法72-2條比率低於法定上限30%，該行將持續依法規及主管機關要求，妥適管控不動產放款集中度，以兼顧業務發展與風險管理。

為符合央行管控，國銀放緩土建融腳步，且多以老客戶為主，更不願承做轉貸（代清償）戶。公股銀主管指出，央行期望到明年底前銀行不動產貸款集中度能降到35%。因此隨著建案陸續完工，在審慎承作新戶之下土建融餘額降低，同時交屋後分戶房貸增加，一來一往平衡才能符合央行管控期待。另也將轉向都更危老案件承作。