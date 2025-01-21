國壽、富邦壽都在拚CSM

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

為2026年接軌國際新制預作準備，壽險公司除了追求獲利成長，更得積極累積合約服務邊際（Contract Service Margin；CSM），為此，「壽險雙雄」國泰人壽、富邦人壽均已提前設下一年CSM至少要新增700億元、400億元的目標。

國泰人壽指出，內部積極衝刺A&H（意外及醫療險），2024年新契約保費大幅成長31%、達128億元，進而帶動新契約CSM創下900億元的歷史新高，將使國泰人壽在2026年接軌時，能有更充足的CSM餘額反映在財報上。

國泰人壽先前已訂下CSM一年要新增700億元以上的目標，受惠於2024年底美元利變保單、A&H保單熱賣，2024年不僅提前達陣、還達到900億元締造新高紀錄；展望2025年，國泰人壽持續樂觀看待，一年新增700億以上的目標應可達成。

富邦人壽則是訂定每年CSM要新增400億元的目標，2024年已將CSM納入通路重要經營指標，將彈性擴充分紅及利變等商品，並轉向高保障分期繳商品，同時也要增加銷售CSM貢獻度高的保障型商品，如重疾險、長照險等，有助累積CSM。預期2025年CSM有望維持雙位數成長。

壽險業者分析，在IFRS 17規範下，壽險公司無法在收到保費時就認列收入，須透過未來提供服務時逐步認列，因此，保險負債端在保險合約群組的層級建立了CSM，意即為未來預期賺取的利潤現值，並於未來財報揭露時逐步認列到損益表。

保費 保險 負債

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