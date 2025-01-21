壽險海外資產 連兩月增胖…規模衝上36兆元

國內壽險業累積雄厚資金，持續匯出海外求取更高的投資報酬率。中央銀行統計顯示，截至2024年11月，壽險業資產總額高達36.6兆元，寫下四個月高點，單月暴增3,616億元，年增率達5.22%，創六個月新高。

資料也指出，統計至2024年11月，壽險業海外資產來到22.3兆元，連兩月增加並創四個月高點，年增率5.16%，同步寫下六個月新高。國內壽險業累積雄厚資金以此估算，壽險業海外資產占資產總額的比重仍超過六成。

央行統計顯示，壽險業總資產連兩月增長，且為2024年8月以來的四個月高點；年增率連兩升，來到5.22%，為2024年6月以來、六個月新高。壽險業資產持續壯大，2024年11月資產餘額大增3,616億元，為八個月最大。央行資料指出，2024年以來至2024年11月底為止，壽險資產總額累計大增1兆7,758億元。

壽險業資產總額與海外資產概況

儘管美國聯準會已在2024年9月啟動降息循環，美元利率與匯率仍居高不下，壽險業持續匯出投資。央行資料顯示，壽險海外投資金額連兩月增加，2024年11月單月增加3,405億元，寫七個月以來最大。2024年以來至2024年11月底，壽險海外投資累積增加1兆2,816億元。

為引導保險業資金投入國內公建，金管會先前宣布，調降保險業透過國內創投事業100%投資公建所適用的風險係數，比照保險業直接投資公建及透過私募股權基金100%投資公建，自現行10.18%降為1.28%。

金管會官員說明，配合國家政策並回應金融行動創新法規調適平台專家學者所提建議，在調整風險係數後，保險業無論直接投資公建或透過私募股權基金與創投事業100%投資公建，投資期間內均得適用1.28%風險係數。

金管會考量目前無專為投資公建所設立的創投事業，保險業透過國內創投事業100%投資公建金額，將併同私募股權基金100%投資公建金額，共享新台幣5,000億元額度可適用1.28%風險係數，超過額度部分未來將以風險為基礎另訂風險係數。