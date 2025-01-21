台幣熱錢湧 勁揚1.18角 收在32.808元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

美國新任總統川普於台灣時間今（21）日凌晨宣誓就職，全球高度關注，川普行情帶動昨（20）日股匯齊揚，新台幣兌美元收在32.808元，勁揚1.18角，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.36億美元。

新台幣兌美元昨日以32.9元開出，一度升破32.8元，盤中最高升至32.77元，終場收在32.808元，寫下近二周新高紀錄。

匯銀主表示，昨日主要受一、外資匯入、二、市場調節美元部位等兩大因素影響，導致美元指數回檔，亞幣強彈，外資積極匯入，加上有出口商年前拋匯出籠等原因助攻，展開強勁升勢。

匯銀主管指出，昨日熱錢不斷湧入，估約有8億元左右熱錢，美股在川普就任總統前的最後一個交易日，主要指數普遍收高，美元指數則向下修正，一度跌破109關卡。匯銀主管表示，川普上任前，美元一路走強，甚至摜破33元大關，川普就職後，市場擔心會有意想不到的政策，提早調節手中美元部位，導致美元指數走弱、亞幣強彈。

央行統計，美元指數在川普上任前夕下跌0.11%，亞幣多數反彈，韓元狂飆0.73%，新台幣勁揚0.36%，新加坡幣上漲0.2%，人民幣上漲0.16%，日圓盤中一度走揚，後又震盪翻貶，下跌0.24%。

川普 新台幣 美元指數

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