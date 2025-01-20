快訊

菲女在十分車站拍列車駛過身旁美照 張開雙手被撞受傷

高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

獨／不讓亞資中心漏氣 高市府發函對國銀調查七大事項

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會推動資產管理專區，以高雄亞灣區為起點，最快7月可開始營運。圖／業者提供
金管會推動資產管理專區，以高雄亞灣區為起點，最快7月可開始營運。圖／業者提供

據指出，高雄市政府為了拚亞洲資產管理中心的高雄亞灣特區能順利達陣，避免反而讓亞資特區「漏氣」，在周一已向至少20家以上的國銀發出問卷，調查七大事項，其中，高市府除了原本提供的高雄港埠旅運大樓，和高雄新創大樓（原慶富大樓）之外，已經有開放詢問業者其他的自評地點，被解讀為願讓銀行的駐點不限制在這二處。

亞資中心是賴政府的重大財金政策，更勢在必行，而雖然賴政府在亞資中心的特區特意作球給高市府，但前提是必須成功，不能反過頭來因為銀行在選址上不滿意，反而讓特區漏氣，因此高市府在特區選址上將作出讓步。

金融圈人士透露，高市府今日所出的問卷，七大問題包括了規劃業務種類、設立模式、還有業務模式、以及據點的性質，和據點的預估規模坪數、以及場域的選擇優先順序，還有其他對高市府在法規或是協助事項上的建議這七大項目。

其中在規劃業務上，主要是調查在國際金融業務項目、高資產客戶的業務項目、以及跨境金融服務項目，每家國銀要承作哪些？或者是三者全部都作？

另外在設立模式上面，也可看得出來高雄市政府願意讓步。高雄市政府的提問包括了增設新據點，或是遷移原有的據點，或者是其他項目，亦即，大多數的銀行屬意不增設、不遷移據點，而是讓原本的在高雄的分行能夠直接試點開辦亞洲資產管理中心高雄特區的新業務。

業務模式方面，高雄銀行則詢問了是只要承作OBU，或者是DBU結合OBU？或者是其他的模式？至於DBU結合OBU，或者是在當地只承作OBU的方式，都必須要視央行能否放寬解釋而定，亦即能否讓總行之外的其他地區分行據點或帳戶直接承作OBU業務而定。

而在據點性質上，高市府也詢問據點是只要作為辦公調度之用？還是有開放對外營業？而在預估規模上，包括所需要的總坪數，以及樓層最小坪數和所需要的樓層數，這些都是高市府所調查的項目。

慶富 金融業

延伸閱讀

高雄冬日遊樂園1/25登場 「吉伊卡哇」尺寸不輸黃色小鴨

國銀外幣存款衝破15兆元 上月可望持續「增胖」

國銀外幣放款增千億 寫八年高點

外幣放款去年狂增千億元寫8年新高 國銀迎2025年利好

相關新聞

房貸量、壞帳雙飆！銀行圈憂寬限期+升息兩大風險逼近

據金管會統計，2024年底國銀承作房貸餘額一舉衝破11兆元大關達11兆257億元，一整年狂增1兆388億元，餘額數、年增...

新青安去年7.4萬戶上車 總額達5,753.7‬億元

新青安房貸最新統計出爐，去年12月受理4,571戶、月增5.4%，終止連續六個月減少局面。不過，公股銀指出整體熱度持續降...

獨／不讓亞資中心漏氣 高市府發函對國銀調查七大事項

據指出，高雄市政府為了拚亞洲資產管理中心的高雄亞灣特區能順利達陣，避免反而讓亞資特區「漏氣」，在周一已向至少20家以上的...

信用卡詐騙猖獗 溢繳款、調高額度成為詐騙「新二部曲」

信用卡詐騙猖獗，現在已有新的「二部曲」。據了解，現在最新的手法是詐團誘騙卡戶先匯款至信用卡的繳款編號成為「溢繳款」，再由...

去年10月雙貸金額711萬飆新高 專家：信貸補房貸、央行緊盯中

據聯徵中心最新2024年10月資料顯示，國人平均每人房貸金額約603萬元，較去年同期增加44.6萬元，房貸壓力首度突破6...

中信產總經理即將退休 由副總陳正煌正式接任

中信金（2891）20日代孫公司中國信託產物保險公告總經理異動案，現任總經理林承斌，因屆齡65歲即將退休，董事會通過由現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。