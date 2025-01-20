獨／不讓亞資中心漏氣 高市府發函對國銀調查七大事項

據指出，高雄市政府為了拚亞洲資產管理中心的高雄亞灣特區能順利達陣，避免反而讓亞資特區「漏氣」，在周一已向至少20家以上的國銀發出問卷，調查七大事項，其中，高市府除了原本提供的高雄港埠旅運大樓，和高雄新創大樓（原慶富大樓）之外，已經有開放詢問業者其他的自評地點，被解讀為願讓銀行的駐點不限制在這二處。

亞資中心是賴政府的重大財金政策，更勢在必行，而雖然賴政府在亞資中心的特區特意作球給高市府，但前提是必須成功，不能反過頭來因為銀行在選址上不滿意，反而讓特區漏氣，因此高市府在特區選址上將作出讓步。

金融圈人士透露，高市府今日所出的問卷，七大問題包括了規劃業務種類、設立模式、還有業務模式、以及據點的性質，和據點的預估規模坪數、以及場域的選擇優先順序，還有其他對高市府在法規或是協助事項上的建議這七大項目。

其中在規劃業務上，主要是調查在國際金融業務項目、高資產客戶的業務項目、以及跨境金融服務項目，每家國銀要承作哪些？或者是三者全部都作？

另外在設立模式上面，也可看得出來高雄市政府願意讓步。高雄市政府的提問包括了增設新據點，或是遷移原有的據點，或者是其他項目，亦即，大多數的銀行屬意不增設、不遷移據點，而是讓原本的在高雄的分行能夠直接試點開辦亞洲資產管理中心高雄特區的新業務。

業務模式方面，高雄銀行則詢問了是只要承作OBU，或者是DBU結合OBU？或者是其他的模式？至於DBU結合OBU，或者是在當地只承作OBU的方式，都必須要視央行能否放寬解釋而定，亦即能否讓總行之外的其他地區分行據點或帳戶直接承作OBU業務而定。

而在據點性質上，高市府也詢問據點是只要作為辦公調度之用？還是有開放對外營業？而在預估規模上，包括所需要的總坪數，以及樓層最小坪數和所需要的樓層數，這些都是高市府所調查的項目。