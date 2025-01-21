「獵地王」國泰人壽手中還有四案
「獵地王」國泰金（2882）子公司國泰人壽，目前手中共計至少還有四項不動產投資案規劃開發中，除了台中國泰置地廣場與台中烏日高鐵特區，還有桃園中壢工業區與高鐵桃園站前地上權開發案。其中桃園中壢工業區受惠土地容積移轉，法定容積率將可增至532％。
其中，結合商辦、商場與飯店規劃的台中「國泰置地廣場」工程正加速推動中，根據市場顯示，台中身為中台灣七縣市消費中心，百貨零售市場年年成長，加上台積電中科擴廠效應，帶動商辦市場持續升溫，也吸引愈來愈多業者加碼投資台中。
台中除了是中台灣消費中心，又有中部企業隱形冠軍及中科園區科技新貴加持，都讓台中百貨零售市場持穩成長。
其中，被視為指標的台中新光三越去年營收258.3億元（含稅）、年增0.1%，續創歷史新高，第14度蟬聯全台百貨「店王」。
另外，台積電中科擴廠效應持續發酵，近幾年吸引大廠陸續進駐台中七期，凸顯七期商辦市場前景看俏。
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