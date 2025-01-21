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攜手三井工程…國壽砸百億 台中蓋複合商辦

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
國壽台中置地示意圖。 （網路照片）
國壽台中置地示意圖。 （網路照片）

頂辦國泰置地廣場降落台中。國泰金（2882）子公司國泰人壽在台中打造的國泰置地廣場，預計將在2029年第2季完工，總開發金額突破百億元，總開發面積4.7萬坪，將打造地上34層樓、地下七層樓的建築物，規劃成複合式商場辦公及旅館大樓，將可望將台北信義區置地廣場經驗，移植到台中。

國泰「置地廣場」正在全台遍地開花，2020年桃園置地廣場開幕，涵蓋X park新都會型水生公園，以及COZZI Blu和逸飯店等，當時國壽就透露，下一個置地廣場地點，將會選在台中。

國泰金控昨（20）日代子公司國泰人壽公告，董事會重大決議，以自地委建方式，與三井工程股份有限公司團隊，就台中何厝段的複合式商場辦公及旅館大樓之新建工程，簽訂第二期土建工程承攬契約。

該地在2018年，由國泰人壽以每坪單價235萬、總價76.64億元取得，預計總開發金額突破百億元，估逾113億元，投資報酬率是法定報酬率以上，估計接近3％。

國泰人壽副總郭文鎧說明，台中何厝段的複合式商場辦公及旅館大樓之新建工程，工程地點位在台中市西屯區何厝段314-4等六筆地號，第二期土建工程承攬契約，契約金額為97.05億元含稅，時間預計自2025年1月20日至2029年5月14日。也就是預計將在2029年第2季完工。

如果加計第一階段開發金額16億元，總計台中國泰地廣場總開發金額突破百億元、達113.05億元，粗估投資報酬率可以在3％上下水準。國壽指出，主要看好該地未來將有兩個台中捷運交叉口，位處台灣大道與文心路口，是接近台灣七期的重要門戶，預估報酬率是法定報酬率以上。

根據台中市政府環境保護局公布的台中市西屯區何厝段314-4等五筆地號及惠來厝段231地號土地商場、辦公、旅館新建工程案，開發單位為國泰人壽，預計規劃興建地上34層、地下七層的建築物，開發內容規劃主軸為商場、辦公室、旅館大樓，建築物設有停車空間、資源回收室、梯廳等空間與設備。

國壽指出，2025年依舊看好商用不動產，畢竟與整體產業需求有關，且比較看好其長期收益，今年不動產布局規劃方向，包括商用不動產、辦公類、商場規劃以及倉儲等方向。

目前國壽還有台中烏日高鐵特區接近6,000坪的土地，在2023年以33億元取得，興建量體約3萬坪，預期投報率可超過3％以上。

國泰人壽

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