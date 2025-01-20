信用卡詐騙猖獗 溢繳款、調高額度成為詐騙「新二部曲」

信用卡詐騙猖獗，現在已有新的「二部曲」。據了解，現在最新的手法是詐團誘騙卡戶先匯款至信用卡的繳款編號成為「溢繳款」，再由卡戶施壓銀行來調高額度，透過二大步驟完成信用卡「洗錢」功能，而且騙得更多。

銀行業者表示，現在信用卡業務被詐團威脅步步進逼的情況越來越嚴重，已經不能只用臨櫃關懷而已了，「連後台的客服中心都要出動！」就是因為上述的「二部曲」犯濫成災，更顯示詐騙集團現在使用人頭戶洗錢，已經從存匯業務進而延伸到信用卡，尤其是透過溢繳款跟調高額度的做法，已經成為現在信用卡人頭戶詐騙最常見的方式。

一家銀行高層說明，尤其在調高額度的時候，已經有發現申請調高額度的信用卡持卡人：「旁邊就站著詐團成員在技術指導！」通常最常見的手法就是詐騙集團先引誘持卡人去把很多的資金匯入他信用卡的繳款編號裡面，接著等到溢繳款一變多，就要持卡人去向銀行爭取調高額度。

舉例來說，小明原本信用卡的可動用循環額度只有3萬元，但詐團騙小明先把一筆錢，例如2萬元匯到信用卡的繳款編號，然後再一次刷卡，這樣就可以用更優惠的價格等等，然後要小明向銀行爭取把額度從3萬元調高至5萬元，就可以完成一筆5萬元的消費。

而持卡人向銀行施壓的理由，經常與持卡人有許多溢繳款相關，強硬要求信用卡必須調高額度讓持卡人可作這筆超過原有額度的消費，而且由於持卡人強調非得做這筆消費之下，銀行業者大部分都乖乖就範，所以詐團的詭計就得逞。

至於詐團所誘騙的調高額度之後的消費方式，一家中大型發卡行主管指出，除了詐騙集團騙人頭戶去把大筆的刷卡金，用在遊戲點數的購買之外，近來國際金價飆高，更有受害人被誘騙去買金飾店的黃金，而金飾店因為金價很夯及黃金交易熱潮，也成為詐團誘騙受害者上當的熱門話術。再者就是餐館消費，信用卡業者也高度懷疑不少遊戲點數、金飾店或是餐廳業者，已經成為詐騙集團的共犯，讓詐騙集團更能夠「一條龍」作業把受害者騙上鉤。

這也因此使得銀行業者對於行內防詐的提示重點，從臨櫃人員進一步的擴大到客服人員，現在連客服中心都要被再三耳提面命，要求當客戶要來調高額度的時候，客服人員必須小心檢視是否為詐騙。

此外，連信用卡辦卡，現在詐團都有機可趁。銀行卡部主管坦言，詐騙集團居然會想到要用「人頭戶」來新申辦信用卡，令人咋舌。中大型發卡行也坦言，在類似像薪轉戶那樣的大批進件的時候，經常因為送件量很大而無法一一詳細比對查閱申請者真實的財資力情況，這時最怕一不小心就通過人頭戶的信用卡辦卡。