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房貸量、壞帳雙飆！銀行圈憂寬限期+升息兩大風險逼近

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2024年底國銀承作房貸餘額一舉衝破11兆元大關達11兆257億元，一整年狂增1兆388億元，餘額數、年增額同寫史上巔峰，惟伴隨來的卻是12月房貸逾放金額攀升到近75億元的兩年半新高，連五個月走揚，月增3.6億元更是近五年單月最大，顯示壞帳大跳增。本報資料照片
據金管會統計，2024年底國銀承作房貸餘額一舉衝破11兆元大關達11兆257億元，一整年狂增1兆388億元，餘額數、年增額同寫史上巔峰，惟伴隨來的卻是12月房貸逾放金額攀升到近75億元的兩年半新高，連五個月走揚，月增3.6億元更是近五年單月最大，顯示壞帳大跳增。本報資料照片

金管會統計，2024年底國銀承作房貸餘額一舉衝破11兆元大關達11兆257億元，一整年狂增1兆388億元，餘額數、年增額同寫史上巔峰，惟伴隨來的卻是12月房貸逾放金額攀升到近75億元的兩年半新高，連五個月走揚，月增3.6億元更是近五年單月最大，顯示壞帳大跳增。

為何12月房貸壞帳大跳增？經金管會了解，是因部分銀行的客戶財務吃緊、資金周轉困難等因素所致。金管會認為，房貸餘額持續增加，逾放金額略增但逾放比0.07%與上月相同，應屬合理也無重大異常狀況。

銀行圈則憂心，這恐反映兩大警訊，一、投資客過去仰賴寬限期賣屋套利、或轉貸續命，卻都因房市無人接手又難轉貸，出現資金周轉失靈，而演變成房貸壞帳。

二、疫情讓產業商機不均，AI科技爆發，傳產業卻疲弱不振，銀行圈觀察到有借款戶收入減少或失業，加上央行從2022年首季起升息六次，更加重借款人利息負擔，寬限期滿最終無力償還。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛說，2025年房市交易量能續低迷，央行又續管制銀行不動產貸放，金管會也加入金檢，包括假換屋的協處、舊屋增貸、周轉金、理財房貸等，都將使投資客無所遁形，2025年銀行壞帳恐續高檔。

金管會20日公布2024年12月國銀承作房貸與建融狀況，12月底國銀承作房貸餘額11兆257億元，月增824億元是近三個月最大，年增10.4%連三個月走低並是近半年低點。2024年全年房貸量則大增了1兆388億元，是史上增額最大量。

銀行主管說，房貸月增是因年底交屋潮增加，年增續降是因客戶清償及自然還款持續，2024年房貸量大增則反映了熱炒新青安的政策加持。

2024年12月底國銀建融餘額3兆8,429億元，年增6.1%又較上月走升，銀行認為是因都更危老案年底撥款增加所致。

再進一步觀察房市兩大資產品質，房貸逾放金額持續惡化，去年12月單月攀升到74.94億元的32個月高點，連五個月增加，更已連兩個月站上「七」字頭，月增3.6億元更是近五年來單月最多，顯示壞帳跳增。

建融逾放則因銀行團的餘屋聯貸呆帳尚未全數轉銷，去年12月單月仍高掛在41.49億元的高點。

金管會則指出，房貸量續成長，逾放金額略增但逾放比0.07%與上月相同，這樣變化應尚稱合理，其次，12月有部分銀行因客戶財務吃緊、資金周轉困難等因素所致，尚無重大異常情事。

房貸 金管會

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