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凱基證券推「跨國買 選凱基」活動 美股投資新春不打烊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

春節假期將屆，凱基證券（6008）海外複委託交易不打烊，即日起推出「跨國買 選凱基」優惠活動，為美股新開戶客戶提供手續費驚喜價且無低消門檻，幫助投資人輕鬆布局美股投資。

如果於3月31日前完成任一筆美股交易「再」享台股驚喜手續費，讓投資人的獲益雙倍提升，輕鬆實現跨國投資夢。

凱基證券「跨國買 選凱基」複委託活動，提供美股單筆投資及定期定額交易的多重優惠，新春好禮包括新開複委託客戶，交易即可享美股電子單的手續費驚喜價，並且不設低消限制，而選擇定期定額交易的客戶，手續費也提供均一價回饋，旨在鼓勵投資人以小額資金穩健布局美股市場。

另一方面，於3月31日前完成任一筆美股交易還可再享台股電子單的單筆交易手續費優惠，讓投資人不論是台、美股下單都能享有優惠，進一步提升投資靈活性。

除手續費優惠，凱基證券提供投資人多元產品選擇，並彙整全方位的市場布局和專業投資建議，例如追蹤大盤指數的熱門ETF、科技及AI產業的潛力個股、定期定額排行榜等，以滿足不同美股投資人需求。

同時提供美股定期定額最低只要100美元就能入手，讓小資投資人也能以銅板價入手世界級企業股票。

透過凱基證券的複委託進行美股投資，相較於選擇海外券商有更多優點，首先，複委託提供投資無低消且更完整的中文介面，讓投資人操作更為便捷；其次，客服服務更為便利，且受台灣金管會監管保障投資人權益。

此外，海外券商的中文介面通常不夠完善，客服主要為線上服務，並需匯款至海外且支付手續費，這些都不在台灣政府監管範圍內，因此對於國內投資人來說，複委託是投資美股的更好方式。

春節期間，美股等海外市場仍正常運作，凱基證券的複委託交易平台持續提供即時交易服務，陪投資人一起過年投資不打烊，實現「假期不停賺」的目標。

凱基證 美股

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