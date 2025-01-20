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去年10月雙貸金額711萬飆新高 專家：信貸補房貸、央行緊盯中

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

據聯徵中心最新2024年10月資料顯示，國人平均每人房貸金額約603萬元，較去年同期增加44.6萬元，房貸壓力首度突破600萬元大關。信貸部分也達108萬元，合計雙貸人數達38.4萬人，較去年同期增加2.7萬人、改寫新高，整體雙貸金額達711萬元，不僅較去年同期657.7萬元增加53.3萬元，負債壓力更創下13年新高。

值得注意的是，同時揹房貸與車貸的人數則約9.2萬人，同步創新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，房價、物價齊漲，推升雙貸族壓力再拉高，每月光房貸還款推估至少2萬元起跳，光是房貸支出就吃掉薪水收入的一大半，因此運用信貸借款來貼補生活開支的人數及金額也同步增加。

不過，張旭嵐強調，信貸屬於消費性貸款，不僅央行緊盯資金不得流入房市外，信貸利率較房貸高許多，民眾在使用時需審慎；此外，擁有多重債務可能導致個人在銀行的信用評分下降，進而影響未來貸款的審核率。

張旭嵐指出，央行已要求全體國銀執行不動產放款總量管制，不僅當前房貸核貸率下降、買賣解約率上升，整體市場買氣更呈現趨緩狀態。在政府緊盯銀行不動產資金資金流向下，推估今年上半年房貸總量與金額，將趨於保守。

據聯徵中心最新2024年10月資料顯示，國人平均每人房貸金額約603萬元，較去年同期增加44.6萬元，房貸壓力首都突破600萬元大關。信貸部分也達108萬元，合計雙貸人數達38.4萬人，較去年同期增加2.7萬人、改寫新高，整體雙貸金額達711萬元，不僅較去年同期657.7萬元增加53.3萬元，負債壓力更創下13年新高。台灣房屋集團提供
據聯徵中心最新2024年10月資料顯示，國人平均每人房貸金額約603萬元，較去年同期增加44.6萬元，房貸壓力首都突破600萬元大關。信貸部分也達108萬元，合計雙貸人數達38.4萬人，較去年同期增加2.7萬人、改寫新高，整體雙貸金額達711萬元，不僅較去年同期657.7萬元增加53.3萬元，負債壓力更創下13年新高。台灣房屋集團提供

壓力 房貸

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