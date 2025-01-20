穆迪維持安聯人壽評等展望穩定 看好未來12~18個月營運

國際信用評等機構穆迪（Moody's）確認台灣安聯人壽A1保險財務實力評級（IFSR），評等及展望為「穩定」，此為穆迪連續四年授予安聯人壽信用評級。穆迪指出，安聯人壽的A1保險財務實力評級（IFSR），主要反映其投資型保險商品為台灣壽險市場的領導品牌、低風險的商品組合、健全的資本適足率，以及從控股股東──安聯集團 (IFSR Aa2, 穩定)所獲得的支持，預期未來12-18個月安聯人壽將維持穩定營運及強健資本水準。

穆迪表示，以2024年總保費而言，安聯人壽持續為台灣三大投資型保險業者之一。與國內同業相比，安聯人壽著重於投資型商品的策略，致使其對利差益(spread gain)的依賴程度相對較低。此外，安聯人壽得以維持健全的資本適足率，要歸功於投資型保險商品的低資本消耗以及來自安聯集團的資本支持。穆迪看好安聯人壽可望在未來 12-18個月內，穩固強健資本水準，亦著重於投資型商品此類的低風險產品組合，並預期安聯人壽將持續獲得安聯集團的支持。

隨著美國大選塵埃落定，全球局勢與台灣市場前景充滿不確定性，貿易政策未明朗、通膨壓力和地緣政治風險仍可能擾動市場，都將為壽險業經營帶來挑戰，然而安聯人壽透過策略合作夥伴緊密合作、擴展業務版圖營運奏效，成功突破市場重圍，展現強勁動能。根據壽險公會統計，安聯人壽2024年不畏市場波動，投資型保險商品總保費收入以17.7%之市占率，較去年同期成長38.2%，維持台灣投資型保險商品領導品牌的地位；整體初年度保費更以逾新台幣682.85億元，排名業界第4，占全壽險業初年度保費的8.1%，並較去年同期成長42.2%，站穩以初年度保費位居業界五強之目標，更連續五年蟬聯在台第一大外資壽險公司。

安聯人壽綜觀2024年的亮眼表現，要歸功於產品、通路、及顧客服務三個核心策略運用得宜，安聯業績表現才能突破重圍展現韌性，創造出一個創新、高績效文化與孕育創業家精神的優質工作環境。安聯人壽表示，2025年將持續遵守同樣的策略，除了來自集團資源共享的奧援之外，將持續提供創新及領導市場之概念型商品，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，便利客戶達成保險理財之需求，並輔以客製化且全方位的服務品質，達成完善之售後服務，穩健持續朝最受客戶信賴和推薦的壽險公司前進。