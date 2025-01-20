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中信產總經理即將退休 由副總陳正煌正式接任

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
中信金控總部。聯合報系資料照片
中信金控總部。聯合報系資料照片

中信金（2891）20日代孫公司中國信託產物保險公告總經理異動案，現任總經理林承斌，因屆齡65歲即將退休，董事會通過由現任營運規劃處副總陳正煌接任，待主管機關核准後生效。中信金指出，若今年2月1日起至主管機關尚未核准前，總經理職務由副總陳正煌代理。

中信產表示，1964年次、今年61歲的陳正煌，中興大學機械系學士、美國佛羅里達大學機械所碩士、麻省理工學院斯隆學院碩士；經歷豐富，在產險服務逾30年，歷練損防、商業險核保、再保、企業險營業等相關部門，曾任同業在廈門子公司財產保險資深副總、馬來西亞子公司再保董事長。

此外，陳正煌具資深產險實務經驗，熟悉海內外產險市場趨勢，有助掌握產險成功關鍵，提升中國信託產險經營綜效，尤其對不同環境適應力強，具備分析問題及解決問題能力，帶領中國信託產險團隊持續進步提高競爭力。

與陳正煌共事過的同仁表示，陳正煌是富邦產險商品部出身，後來前往大陸歷練，「他是一個非常專業的保險人、專業度相當夠」，工作上是相對比較嚴肅的主管，依照過去的豐富經驗、企業體出身，因此在核保準則上立場踩得嚴，久而久之工作態度跟對業務承保的觀念會更加嚴謹。

認識陳正煌的同事表示，陳正煌私下為人親切、喜歡運動，平常會慢跑跟打高爾夫球，針對同仁的教育上也都給予蠻大支持，常常會有海外保險最新的資訊，包含從再保人端或是媒體最新期刊文章，都會不吝於轉介分享給所有相關同事，讓大家能得到市場上第一手最新訊息，是個樂於分享的主管。

中信金 中國信託 產險

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