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富邦證券攜手富果 打造全新Python API

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
富邦Python API自2024上線以來，以簡單、高速與穩定等三大特點，深獲程式交易投資人喜愛。業者提供
富邦Python API自2024上線以來，以簡單、高速與穩定等三大特點，深獲程式交易投資人喜愛。業者提供

富邦證券攜手金融科技新創公司富果，打造全新Python API，具備高度整合特性，程式交易投資人只要以一行程式碼即可開始下單，還能順暢地在MacOS、Linux等跨平台作業系統運行，讓程式交易投資人簡單上手。

富邦Python API自2024年上線以來，以簡單、高速與穩定等三大特點，深獲程式交易投資人喜愛。為滿足程式交易投資人對於速度的高標準要求，富邦Python API在伺服器端採用最簡潔的資料傳輸路徑，提升運算上讀寫效率，讓每一筆下單速度比過往API工具提升50%，讓投資人交易速度有感提升。

富邦Python API除了可以支援投資人個人使用的雲端作業環境外，更是業界少數可直串條件單的API，程式交易投資人只要提前設定好停損、停利的條件，就可以享有API條件單服務，再也不怕跳電、斷網所帶來的意外虧損，提升交易的穩定度。

富邦證券積極推出符合投資人需求的創新功能與服務，滿足不同客戶群的多樣化交易需求。為協助新手程式交易投資人快速上手，富邦證券除了定期開設相關課程外，也提供技術問題諮詢管道，讓投資人享有科技的同時，更享受有溫度的服務。

富邦

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