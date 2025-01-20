解資金需求 新壽推「經濟紓困」、「貸就福」借款優惠

因應年節及報稅季，民眾資金需求大增，為協助保戶資金運用更加靈活彈性，新光人壽（5831）於每年年初提供經濟紓困保單借款優惠約定專案，提供每一保戶最高優惠借款金額新台幣10萬元、優惠期間3年、優惠利率2.165%，活動期間至3月31日止。今年加碼推出「貸就福」保單借款專案，自1月20日至5月12日止，針對收費管道為非派員之保單，提供一年期台幣優惠借款利率，線上、線下利率2.2%與3.1%；並提供90天外幣(美元)線下4%優惠利率，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。為落實ESG永續經營，推動環境保護、減少紙本作業，新壽提供會員專區線上借款最低2.2%的優惠借款利率，若有需求的民眾，建議可多利用方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務(限要被保險人同一人)，不須臨櫃辦理即可完成，還享有更優惠的利率。

另有新光人壽與新光銀行合作推出的ATM現貸卡，可使用各地金融機構ATM提款機輕鬆辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯等方式，完成保單借款程序。

欲申辦「貸就福」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，亦可填寫及繳回優惠專案約定書，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。