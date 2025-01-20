快訊

盤子遭坑殺？桃園年貨大街一包巧克力518元 他一比價心寒了

把握明天好天氣 下周小年夜起連凍4天「低溫下探12度」

近期無病痛…女歌手「直播中突打鼾」 送醫急救一小時後死亡

解資金需求 新壽推「經濟紓困」、「貸就福」借款優惠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

因應年節及報稅季，民眾資金需求大增，為協助保戶資金運用更加靈活彈性，新光人壽（5831）於每年年初提供經濟紓困保單借款優惠約定專案，提供每一保戶最高優惠借款金額新台幣10萬元、優惠期間3年、優惠利率2.165%，活動期間至3月31日止。今年加碼推出「貸就福」保單借款專案，自1月20日至5月12日止，針對收費管道為非派員之保單，提供一年期台幣優惠借款利率，線上、線下利率2.2%與3.1%；並提供90天外幣(美元)線下4%優惠利率，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。為落實ESG永續經營，推動環境保護、減少紙本作業，新壽提供會員專區線上借款最低2.2%的優惠借款利率，若有需求的民眾，建議可多利用方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務(限要被保險人同一人)，不須臨櫃辦理即可完成，還享有更優惠的利率。

另有新光人壽與新光銀行合作推出的ATM現貸卡，可使用各地金融機構ATM提款機輕鬆辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯等方式，完成保單借款程序。

欲申辦「貸就福」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，亦可填寫及繳回優惠專案約定書，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。

保單 新光人壽 新台幣

延伸閱讀

換新鈔？郵局ATM驚見巨大蛇狂竄 網嚇翻：真的蛇年行大運

親人都騙！台中男騙表弟當車手 躲國外遙控警抓人送辦

線上保單借款利率殺到2.5% 須注意申請期限

政府推出保單借款優惠利率 相關紓困方案適用條件揭露

相關新聞

中信產總經理即將退休 由副總陳正煌正式接任

中信金（2891）20日代孫公司中國信託產物保險公告總經理異動案，現任總經理林承斌，因屆齡65歲即將退休，董事會通過由現...

金管會宣布 同意中信銀申設印度古吉拉特邦金融特區分行

金管會今天宣布同意中國信託銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區(Gujarat International Fi...

華南銀行Q版發財金和財富雙面春聯 周三起大放送

農曆新年將至，華南銀行今日宣布，開放限時限量領取發財金，將於春節前（1月22日~1月24日）開始發送，活動期間至華南銀行...

國泰金1月國民經濟信心調查 買房意願比2024年12月小升

國泰金調查，1月民眾台股樂觀指數及風險偏好指數雙雙走高，有過半受訪民眾認為上半年台股高點將落在24000點之上，但對全年...

陳冲：卡特不正上樑、金融醜聞 台北曾婉拒這家銀行升格分行

新世代金融基金會董事長陳冲20日撰文指出，2024年底，百歲高齡的美國第39任總統卡特辭世，卸職44年，不少老美已經遺忘...

國泰世華獲利續創新高 年成長率逾三成創近10年新紀錄

2024年國泰世華銀行成果豐碩，不僅獲國際權威金融媒體《The Banker》頒發2024年「台灣最佳銀行」殊榮，獲利更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。