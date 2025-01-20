金管會宣布 同意中信銀申設印度古吉拉特邦金融特區分行

金管會今天宣布同意中國信託銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區(Gujarat International Finance Tec-City，GIFT City)分行，該分行若獲得印度主管機關核准，將成為中信銀在印度的第三個據點。

中信銀考量印度政府為強化國際金融服務的競爭力並鼓勵境外資金回流，於GIFT City建立國際金融服務中心(International Financial Services Centre)，提供企業稅務誘因，為掌握GIFT City商機，並持續擴大對印度市場之經營，因此規劃於印度設立GIFT City分行。

截至113年12月底止，中信銀已設立的海外分支機構包括：印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等6家子行；香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳分行等12家分行；曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光等7家代表人辦事處。

金管會表示，目前本國銀行於印度設有分支機構者，計有中信銀設有2家分行、兆豐及臺灣銀行各設有1家代表人辦事處。