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川普即將就職 新台幣強彈1.18角收32.808元

中央社／ 台北20日電

美國總統當選人川普將於今晚宣誓就職，美元指數漲多回落，亞幣強勢反彈，新台幣匯率又有出口商年前拋匯出籠等因素助陣，升值氣焰高漲，今天收盤收32.808元，勁揚1.18角，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.36億美元。

川普將於20日就職，再次入主白宮，成為美國第47位總統，全球高度關注。美股在川普就任總統前的最後一個交易日，主要指數普遍收高，美元指數則向下修正，一度跌破109關卡。

美元指數回檔，亞幣趁勢反彈，中國方面，17日晚間川普與中國國家主席習近平通電話，市場正面解讀，陸股收漲，在岸及離岸人民幣也雙雙走揚。

外匯交易員指出，人民幣強勢反彈，提振亞幣士氣，新台幣方面，台股上漲，外資也積極匯入，加上出口商年前拋匯需求出籠等因素助攻，展開強勁升勢。

新台幣兌美元今天以32.90元開出，漲幅迅速擴大，一度升破32.8元，最高升抵32.77元，終場收在32.808元，寫下近2週新高紀錄。

央行統計，美元指數在川普上任前夕下跌0.11%，亞幣多數反彈，人民幣上漲0.16%，新台幣勁揚0.36%，韓元狂飆0.73%，日圓雖一度走揚，後又震盪翻貶，下跌0.24%。

外匯交易員分析，雖然今天匯市表現強勁，且農曆年前新台幣多維持偏升走勢，應可站穩32元，但川普火力全開，傳出就職日當天，就會簽署上百項行政命令，市場如何看待川普新政，美中關係如何發展，又如何牽動台灣，一點風吹草動都可能讓金融市場波動加劇，各界屏息以待。

川普 新台幣 美元指數

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