國泰人壽攜手三井台中蓋商辦 簽第二期土建工程承攬

國泰金（2882）代子公司國泰人壽20日公告，董事會重大決議，以自地委建方式，與三井工程股份有限公司團隊，就台中何厝段的復合式商場辦公及旅館大樓之新建工程，簽訂第二期土建工程承攬契約。

國泰人壽副總郭文鎧說明，台中何厝段的復合式商場辦公及旅館大樓之新建工程，工程地點位在台中市西屯區何厝段314-4等6筆地號，第二期土建工程承攬契約，契約金額為新台幣97.05億元含稅，時間預計自2025年1月20日至2029年5月14日。國泰人壽與三井工程，就台中何厝段的複合商辦以及旅館大樓興建工程，在2023年已經簽定第一階段工程契約。

根據台中市政府環境保護局公布的臺中市西屯區何厝段314-4等5筆地號及惠來厝段231地號土地商場、辦公、旅館新建工程案，開發單位為國泰人壽，預計規劃興建地上34層、地下7層的建築物，開發內容規劃主軸為商場、辦公室、旅館大樓，建築物設有停車空間、資源回收室、梯廳等空間與設備。

該案先前已曝光，將建設國泰人壽台中置地，該地在2018年，由國泰人壽以每坪單價235萬、總價76.64億元取得。