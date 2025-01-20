基金申購增30% 永豐推定期定額0手續費再延到年底

瞄準定期定額基金及美股申購需求，永豐銀行今 (2025) 年底前續推數位通路最低0元手續費。永豐銀行財富金融處處長蔡隆裕表示，定期定額申購最低0元手續費於去 (2024) 年7月上線，帶動下半年數位通路的基金總申購金額較上半年成長逾30%，投資目標包括累積財富與退休規劃等；最低0元手續費優惠延長至今年底，投資人可善用年終獎金，布局海內外基金、長期累積資產。

基金定期定額0手續費，1,000元投資美股。永豐銀行表示，即日起，於數位平台（永豐銀行MMA交易金融網、行動銀行或「大戶DAWHO數位帳戶」 APP）定期定額申購基金或美股，基金不限筆數享最低0元手續費，適用全球、台灣股票型基金及月月配息債券型基金等，共逾2,000檔標的；美股則為最低新台幣1,000元起於ShareShares平台申購，手續費率0.01%、最低0元。

善用DAWHO功能，變身精選基金達人。永豐銀行表示，DAWHO APP同步提供二大功能，包括「精選基金」可依個人年齡及投資目標選擇基金，「DA智選基金」則透過AI（Artificial Intelligence；人工智慧）運算，依據年齡、風險承受等級與交易紀錄等逾百項數據，推薦20檔最符合個人條件的投資標的，提供便利、智能新選擇。即日起，透過DAWHO APP申購基金亦享最低0元手續費。