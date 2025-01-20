台灣人壽春節服務不打烊 守護保戶迎金蛇年

蛇麼龍有，春節服務不打烊。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）表示，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金等，均已提前給付，給付日期原為農曆年連續假期（2025年1月25日至2月2日）者，如給付方式為匯款件，已提前於1月17日起陸續匯款；如給付方式為支票件，1月6日起亦已陸續轉交服務人員轉送或掛號寄出，讓保戶過好年。

春節假期長達9天，台灣人壽守護保戶迎金蛇年，相關內容如下：

一、臨櫃服務年前正常營業：全臺七家分公司正常營業至1月24日，慶賀新春-瑞「蛇」照富貴，自1月20日起保戶臨櫃申辦即獲限量紅包袋，送完為止。

二、0800專人服務無休：春節假期，保戶有任何保險服務需求，可致電免費服務專線0800-099-850；專人服務時段為8：00至24：00，其餘時段可於語音信箱留言，客服人員將於次日回電。在海外發生重大緊急事故，可直接撥打24小時海外緊急援助專線886-2-23716088（付費電話），救援中心將提供專人諮詢服務，保戶可迅速獲得妥適醫療協助或急難救助。

三、保單借款資金應急：保戶春節期間若有短期資金需求，台灣人壽提醒可善用ATM保單借款服務，1月22日前臨櫃辦妥ATM保單借款約定，即可在全國中國信託商業銀行ATM進行保單借款取得資金。

四、線上便捷理賠：春節假期民眾若有理賠需求，可至7-ELEVEN ibon「便利賠」申請，或透過台灣人壽官網「龍e賠」線上申辦理賠，只要依系統操作步驟隨時均可上傳資料，再將正本寄回台灣人壽總公司，即能享有假期後優先審核給付服務。

五、網路24小時自助辦：投保、繳費、理賠、保單查詢、資料變更，線上簡單快速開通台灣人壽網路會員服務，每月前1,000名新會員免抽即送TeamWalk龍珠100顆，可免費兌換50元超商禮券，月月再抽亞洲不限航點來回機票；或加入台灣人壽LINE官方帳號，訊息通知不漏接，保單資訊e手掌握，再享驚喜好禮！

六、網路投保來點金：想放大年終獎金就靠網路投保「年金險」，簡單三步驟用時間複利存一桶金，還有各式保障商品滿足不同需求，現在投保成功就能抽萬元禮券、iPhone16等大獎。

七、線上諮詢保險顧問：台灣人壽提供線上輕鬆預約專業顧問，免費保單健診與諮詢服務，貼心說明熱銷商品，任何保險問題都可詢問；完成諮詢並投保還有機會抽7-11禮券、iPhone 16 Pro！(活動至2025/1/31止)

八、防詐特攻幫你守財庫：別讓詐騙破壞了年節興致，台灣人壽特別提醒保戶，春節期間留意陌生電話、簡訊或網路的可疑訊息，避免掉入詐騙陷阱。台灣人壽官網「防詐特攻專區」全新上線，蒐羅老中青不同年齡層常見的詐騙案例，並提供實用的「阿龍八不」防詐絕招，協助民眾輕鬆了解、識別各種詐騙手法。

九、春節勤走尬健康：過年團圓身材不圓，台灣人壽貼心提供民眾免費下載健康促進「TeamWalk App」，一月加入新戶再加碼新春期間1月28至1月31日均步數達8,888步，就送50顆龍珠，新春用健走擁抱健康！

十、旅平險投保全年無休：新年走春、外出旅遊，旅平險保障不可少！台灣人壽旅平險服務管道多元且全年無休，機場旅平險櫃檯1月25日至31日提前於凌晨3點開始營業服務民眾，會員還可透過「平安Call Call卡」電話提前投保，滿額就抽萬元旅遊金；網路投保滿500元就抽iPhone 16 Pro及多項好禮，陪民眾平安快樂過新年。

此外，台灣人壽子公司中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）提醒民眾春節返鄉、出遊，出發前應檢視居家、行車及旅遊保險保障是否完備，可利用中國信託產險網路投保專區，選擇符合需求的保險商品。另外，提醒民眾，車輛發生交通事故時切勿慌亂，應立即向警方報案或撥打中國信託產險24小時免付費服務電話0800-075-777諮詢；若在海外因意外傷害或突發疾病而遭遇急難狀況，可撥打中國信託產險24小時海外救援服務專線886-2-23266726，救援中心將提供專人服務，讓身處異鄉的民眾可迅速獲得諮詢。