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銀行領蛇年開運小物！ 一文看各家發財金、發財水如何領？

遠見／ 文‧廖君雅
到銀行換新鈔，別忘了象徵財運亨通的發財金與發財水。國泰金控提供
到銀行換新鈔，別忘了象徵財運亨通的發財金與發財水。國泰金控提供

新春將屆，民間習俗中象徵財運亨通的發財金與發財水，向來是最受歡迎的開運小物。以往不少民眾會特地到銀行裝「水」討個好彩頭，現在不少銀行從善如流，提前備妥發財水和發財金，想手刀領取避免落空，不妨注意發送規則、記得空出行事曆。

歡喜迎接金蛇年到來，不少銀行特別準備了充滿吉祥寓意的發財水與紅包袋，邀請客戶一同討個好兆頭，在新的一年增添福運，匯聚財氣，發財水能放在財位上招財祈福，也可以在新春期間飲用或噴灑，從內到外增添財氣，是許多家庭逢年必備的招財吉祥物。

為了搏客戶眼球，強化品牌形象，每一家銀行設計也各自發揮創意，別出心裁。《遠見》特別整理多家銀行發送資訊，提供讀者參考。（延伸閱讀｜2025過年換新鈔攻略》換鈔時間、地點全解析

銀行發財水哪裡拿？

台新銀行今年首次推出專為財富管理貴賓設計的「金庫納財禮盒」，以圓形金庫門與蛇紋壓印裝飾，象徵開啟財富之門。禮盒內含紅包袋、氣泡開運水、發財金及AI賀卡，限量2888個，於全台101家分行贈送。

臨櫃辦理業務的客戶則致贈限量8萬8888瓶「聚財開運水」與5萬8888份「旺年發財金」。台新銀行表示，「聚財開運水」獨特之處在於選在吉時放入金庫，吸納滿滿財氣；而「旺年發財金」則經金山財神廟祈福加持，象徵四方納財、好運連綿。提到蛇年如何開運旺財，台新銀行分享四大密技：一、將「氣泡開運水」與「聚財開運水」放在家中財位，於元宵節當日飲用；二、將「金庫納財禮盒」擺放於家中財位，紅包袋中放入8,800元作為生財開運金；三、運用AI賀卡與親友分享喜氣；四、將「旺年發財金」放在皮夾或保險箱中，以招來全年財運。

迎金蛇年，台新銀行特別對理財客戶推出內含發財金、發財水的「金庫納財禮盒」。圖／台新金控提供
迎金蛇年，台新銀行特別對理財客戶推出內含發財金、發財水的「金庫納財禮盒」。圖／台新金控提供

永豐銀行推出開運「蛇年四寶」——發財水、迎福春聯、聚寶袋以及發財糖，為美好豐饒的一年注入新活力。永豐銀行表示，今年農曆春節前三個營業日（1月22至24日），民眾前往永豐銀行全臺125家分行，辦理包括換新鈔等各項臨櫃業務，即可免費領取限量發財水、迎福春聯等開運好物；各分行營業大廳亦提供添福發財糖，讓客戶吃甜甜過好年，為新年討個好采頭。

永豐銀行表示，今年準備約3萬3000瓶發財水，將在全台125家分行各自發送每日限量88瓶發財水；蛇年發財水的瓶身色彩活潑，設計元素包括身鑲金幣的喜慶紅蛇與財富金蛇，象徵蛻變更新為新年帶來新契機，財蛇圍繞在滿植蘋果（平安）、鳳梨（旺來）、金桔（吉利）以及石斛與蝴蝶蘭（喜福）的花果園，寓意繁盛豐饒；與發財水設計元素相同的迎福春聯題字「財富永豐」，意涵為祝福客戶迎向富貴豐年。

永豐銀行「蛇年四寶」發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，為客戶迎來財富永豐、好運豐饒的新年。永豐銀行／提供
永豐銀行「蛇年四寶」發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，為客戶迎來財富永豐、好運豐饒的新年。永豐銀行／提供

發財金、發財米、招財金象徵財源滾進

台北富邦銀行全台179家分行將在1月20日起連續5天開放新鈔兌換。必搶的北富銀發財金，今年卡面上以「貪食蛇」搭配「富邦財神」，象徵豐盛財源滾滾來，並經竹山紫南宮香火洗禮，持續吸引財氣匯聚，是迎接金蛇年最佳的開運小物。只是，領取資格限財富管理客戶，同樣在1月20日至全台分行洽辦業務即可獲贈一份發財金，共限量7萬份，送完為止。

此外，北富銀的發財水則是2月3日開工日起正式免費發送，總共限量10萬瓶，送完為止。今年北富銀發財水以軟萌可愛的「貪食蛇」為主題，不僅象徵財富綿延不絕的好兆頭，更透過符合年輕世代的視覺美感，為傳統春節文化加入創新元素。

台北富邦銀行今年加碼準備十萬瓶發財水和七萬份發財金，祝福客戶蛇年財源滾滾來。北富銀／提供
台北富邦銀行今年加碼準備十萬瓶發財水和七萬份發財金，祝福客戶蛇年財源滾滾來。北富銀／提供

國泰金控以傳統生肖圖騰為創意來源，結合充滿現代美學的繽紛色彩，推出限量蛇年招財金、發財水、發財米、紅包袋、精裝日誌等系列新春贈禮；凱基銀行則推出限量牡丹金蛇發財水、米，設計元素則以牡丹代表富貴，金蛇象徵吉祥富裕，象徵「雙富臨門」。

中國信託銀行則推出蛇年限定年曆、發財金、發財水以及象徵「旺來」的鳳梨造型發財米，將於新春第一天開門營業日（2月3日）餽贈來行的財富管理客戶，祝福「萬象四季，財源廣進」，限量8萬8888份，數量有限、送完為止。

外商銀行也接地氣，滙豐銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水向來很受客戶喜愛，滙豐銀行特地在全台各分行共準備了4萬5888瓶發財水，以紅色喜慶的設計，與大家一起招財開運。

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（本文出自2025.01.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

北富銀 台新金 國泰金控 春節 永豐銀 蛇年

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