華南銀行Q版發財金和財富雙面春聯 周三起大放送

農曆新年將至，華南銀行今日宣布，開放限時限量領取發財金，將於春節前（1月22日~1月24日）開始發送，活動期間至華南銀行各分行櫃台即可領取，每天限量100份，送完為止。

華南銀行近年發行的生肖系列，吸引不少忠實粉絲收藏，想要組成一套12生肖開運發財金。

華南銀行表示，特地選在吉日良辰，將發財金擺放在銀行的金庫裡，象徵蛇盤聚寶財氣到，且今年延續系列生肖發財金的Q版立卡設計，不論是擺在家中或辦公室都「吸睛」也「吸金」。除了發財金外，華南銀行也附贈「財」及「富」字雙面春聯，精心選用金屬色印製設計，使春聯在光線下閃耀金光添財氣，來祝福貴賓客戶財運亨通如蛇纏，柿柿如意都不難。