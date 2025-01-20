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國泰金1月國民經濟信心調查 買房意願比2024年12月小升

中央社／ 台北20日電
國泰金調查，1月民眾台股樂觀指數及風險偏好指數雙雙走高。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
國泰金調查，1月民眾台股樂觀指數及風險偏好指數雙雙走高。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

國泰金調查，1月民眾台股樂觀指數及風險偏好指數雙雙走高，有過半受訪民眾認為上半年台股高點將落在24000點之上，但對全年經濟成長率預測則相對主計總處保守，有過半受訪民眾認為今年台灣經濟成長率將不保3。

國泰金今天公布1月國民經濟信心調查，近期川普2.0帶來的政治不確定性令國際股市區間震盪，1月民眾對台股樂觀指數上揚，風險偏好指數同步走高。

展望今年股市，有高達22.8%受訪民眾認為台股上半年高點將介於24000點以上至25000點區間，合計有50.9%受訪民眾看好上半年台股加權指數高點將落在24000點以上，有49.1%認為上半年台股高點將不到24000點。

另有22.8%受訪民眾預期上半年台股低點將落在21000點以上至22000點區間，21%受訪民眾預期低點將介於20000點以上至21000點區間，合計有逾44%民眾預期上半年台股加權指數低點可能跌破20000點。

國泰金調查也顯示，1月景氣現況樂觀指數微降，但展望樂觀指數走揚，民眾大額消費意願指數小幅走升，耐久財消費意願指數同步增強，顯示民眾消費動能短期升溫。房市方面，民眾買賣房意願走勢分歧，買房意願相比2024年12月小升，賣房意願則相對走弱。

調查揭露，有52.2%受訪民眾認為今年台灣經濟成長率將低於3%，有66.8%受訪民眾認為今年台灣通膨率將高於2%，整體而言，受訪民眾預測今年台灣經濟成長率平均為2.85%、通膨率為2.28%，顯示民眾對今年台灣經濟成長率預估相對主計總處保守，對於通膨預期相對較高。

主計總處去年11月底預估，台灣2025年經濟成長率將達3.29%，通膨率為1.93%。

國泰金1月國民經濟信心調查於今年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共1萬7573份有效填答問卷。

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