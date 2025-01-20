陳冲：卡特不正上樑、金融醜聞 台北曾婉拒這家銀行升格分行

新世代金融基金會董事長陳冲20日撰文指出，2024年底，百歲高齡的美國第39任總統卡特辭世，卸職44年，不少老美已經遺忘這位耆老，不想因拜登宣布下半旗一個月致哀，恰與川普就職日撞期，引發新總統不快，竟成新聞焦點。媒體或政論家提及卡特，常推崇其人格端正樸實，甚至稱之為most decent（最正派），是耶非耶？至於中華民國，官方似乎沒啥反應，媒體訪問老一輩外交人士，則為卡特當年與北京建交、背棄台北耿耿於懷。

陳冲表示，政治問題，各有立場，基本上卡特是為美國利益，無可厚非，然身為金融界老兵，倒是與資深外交官有不同的觀察。1991年7月5日爆發美國官方文件稱之為「有史以來最大銀行詐欺（the largest bank fraud in world financial history）的BCCI醜聞，英國等七國在同一時間勒令登記於盧森堡的BCCI（國際信貸銀行）全面停業，理由是該行業務全面涉及販毒、軍火走私、販賣人口等重罪的洗錢，而且帳目不清，二百億美元不翼而飛。

該行成立於1972年，短期內發展為在78個國家擁有超過四千家據點的巨獸，何以致之？全球不少書籍，描述這一奇蹟，陳冲說，為公平起見，於此只引用美國國會794頁的調查報告（由凱利參議員主導），該報告旁徵博引，雖經許多議員修改，但各章節直接間接均指向喬治亞幫，其中心人物自然就是卡特。

雖然報告中避談卡特任內與BCCI有無不當往來，但因卡特任命的主計局長藍斯，在上任前或離職後都是BCCI顧問，民眾難免有想像空間。報告顯示卡特係1991年離職後，才經藍斯介紹結識BCCI創辦人Abedi，之後如膠似漆，十年內經常攜手結伴搭乘BCCI專機遍訪各國，卡特當然會辯稱是為第三世界的發展，但BCCI的營運網（洗錢網？）因此建立，也是事實。

卡特也不負Abedi的大力捐輸，賣力介紹各國領袖，包括泰王、英相卡拉漢及鄧小平等，當時北京政府賣足面子，破例准許開設分行，讓卡特讚不絕口。同一時間台北婉拒BCCI代表處的升格，辜負不少外交人士厚望，但事後也贏得國際同儕尤其是英格蘭銀行的肯定。

報告中不提卡特在世紀醜聞中有無不法，只說這位農夫exceptionally naïve，老實人居然全未察覺BCCI違法亂紀，而國務院及中情局「十年間」 也沒有提醒前總統，交友不慎。將近八百頁的報告，除指責各國政要、中級官員及喬治亞幫外，只坐實卡特的天真與無邪。問題是，你相信嗎？還是欠全球所有洗錢被害人一個公道呢？

一位在美國擁護卡特的老友，提出一個看法：除了BCCI案件，卡特算不算正派？「說實話，我無法回答，但我推薦看一本書，In the President’s Secret Service，是一位資深媒體人，遍訪歷任特勤局人員，從甘迺迪到歐巴馬，談秘勤人員對總統的觀點，在2009年出版一本三百頁的小書，內容可信嗎？好歹是當年紐約時報暢銷書，而且沒人控告這位作者，就姑妄言之姑聽之吧」。

陳冲說，順便八卦兩句書中有關卡特的軼事，在第十章（卡特專章）作者劈頭就擺明，如果說尼克森最怪異，卡特就是最討人厭，因為他輕視所有服務及保護他的人。然後指名道姓一位曾為卡特駕駛座車長達七個月的特工Piasecky，居然整整七個月，卡特never spoke to him，真是匪夷所思。

卡特為表示勤快，每在攝影機前自行搬運行李，妙的是it was empty，顯然就是演戲。更滑稽的是，卡特會一大早六點就走到辦公室，凸顯為美國人民枵腹從公，其實不一會就拉上窗簾take a nap，這些事秘勤人員都看在眼裡。還有嗎？哈！罄竹難書，還是自己讀吧！只是好奇，咱國安人員，有無興趣也來個一本？