試辦6個月…亞資中心業務 金管會3面向放寬

亞洲資產管理中心（亞資中心）高雄亞灣特區的業務開放範圍，據了解，金管會將朝三大面向放寬財務槓桿，並鬆綁商品銷售相關規定，試辦期間原則為六個月，必要時會延長。

金管會上周四邀集中央銀行、財政部、高雄市政府，以及廿多家銀行，開會討論亞資中心高雄特區業務開放範圍，高雄市副市長羅達生親自出席，金管會會中首度提出擬在亞灣特區開放試辦的十八項內容。

知情人士指出，金管會朝三大面向放寬財務槓桿，一是境外高資產的客戶可作保單融資，也就是有高保價金的利變壽險、儲蓄險可再融資去買投資商品；二是境外高資產戶的債券、結構型商品等設定擔保借款的成數，不再以五成為限；三則是原本借款金額超過三千萬元要提財報或會計師報告，但特區內可豁免。

此外，金管會也鬆綁商品提供規定，包括銀行業者力爭承作經紀業務，金管會確認由銀行ＯＢＵ擔任「證券交易輔助人」，並在國內券商開立綜合帳戶下單外幣股票、ＥＴＦ等；其次，銀行ＯＢＵ可望開放銷售非集中交易市場的外幣基金受益憑證或私募股權基金給客戶；最後，高資產戶買未上架的金融商品可得到審查作業的豁免。

在與海外分行相關的跨境金融服務試辦上，特區客戶可被推介銀行海外分行的商品、開戶，且能直接完成親簽和對保等作業，並開放讓海外分行人員於返台期間在特區提供跨境金融服務。

亞灣特區落腳高雄港碼頭附近的慶富大樓和高雄港埠旅運中心附近兩棟大樓，但不少業者表示，辦公室不是太大就是太小，力爭讓鄰近分行遷至亞灣區其他地方。

銀行爭取ＯＢＵ和ＤＢＵ在特區同時營運，央行態度保留，因為當初發給銀行的ＯＢＵ執照是著眼於總行的觀點，能否用總行的ＯＢＵ執照在特區從事和客戶理財相關的財務投資，仍取決於央行態度。