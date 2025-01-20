玉山攜六師公會 辦快樂捐血

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山攜手六師公會舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」活動。圖左至右為中醫師公會全聯會理事長詹永兆、牙醫師公會全聯會理事長江錫仁、醫師公會全聯會理事長周慶明、玉山金控總經理陳茂欽、會計師公會全聯會理事長張威珍、全國律師聯合會理事長李玲玲、台灣血液基金會執行長魏昇堂、全國建築師公會理事長崔懋森。玉山金控／提供
玉山攜手六師公會舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」活動。圖左至右為中醫師公會全聯會理事長詹永兆、牙醫師公會全聯會理事長江錫仁、醫師公會全聯會理事長周慶明、玉山金控總經理陳茂欽、會計師公會全聯會理事長張威珍、全國律師聯合會理事長李玲玲、台灣血液基金會執行長魏昇堂、全國建築師公會理事長崔懋森。玉山金控／提供

為支援醫療用血供應無虞，並鼓勵更多國人一同響應捐血玉山金控（2884）與中華民國會計師、醫師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國律師聯合會及全國建築師公會連續八年共同舉辦「快樂捐血 讓愛相隨」捐血活動，並於10日至16日在台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等地區展開，在全台34個醫院、百貨商場、捷運站及玉山銀行據點等人潮聚集處設立捐血點，成功號召3,527位捐血者熱情響應，募集到5,361袋熱血，在這寒冬注入無限溫暖，傳遞更多的愛與幸福。

玉山金控與六師公會志工們共同以行動支持愛心公益活動，透過官網及FB粉專等數位工具，號召許多愛心民眾投入捐血行列；由六師會員、玉山銀行、玉山證券員工在捐血點擔任服務志工，協助民眾填寫表格、核對資料及引導等工作，讓護理師們可更專注服務捐血民眾。啟動儀式當天，六師公會理事長與玉山金控總經理陳茂欽皆親自參與。

總經理陳茂欽表示，感謝六師公會攜手玉山長期投入，透過彼此資源的整合發揮影響力，匯集更多人的熱血和愛心，在緊急時刻發揮關鍵力量，幫助更多需要的人。台灣的捐血率名列世界前茅，但受到疫情、極端氣候或是少子化等影響，血庫仍時常告急，期望透過舉辦捐血活動，讓血庫安全存量可以適度恢復，確保國人醫療所需，幫助更多有需要的人。

玉山金控實踐永續共好理念，落實公司治理、環境永續並舉辦參與各項社會公益與關懷活動；連續26年舉辦愛心捐血活動；推動關懷偏鄉及弱勢，包括育幼院關懷、反毒教育推廣、關懷學童、送愛到柬埔寨國際義診、到宅牙醫服務等。發揮金融的正面影響力，結合更多志同道合夥伴的力量，一同邁向永續美好的未來。

捐血 玉山金控 玉山銀行

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