寒假及春節旅遊旺季已揭開序幕，而產險2024年網路投保金額創下歷史新高，其中旅綜險網路投保金額達13.3億元，年成長56%，而旅綜險在2025年依舊是各大業者主要衝刺險種。包含國泰產險、富邦產險、華南產險等，都推出「新春限定版」旅平險專案，搶攻新春海外旅遊商機。

富邦產即日起至3月31日推出「新快樂旅綜+新春限定版」期間限定專案，以旅平險保障1,000萬為例，傷害醫療費用保險及海外突發疾病健康醫療保險從100萬元提高至120萬元，班機延誤保額提高至每四小時8,000元，每次最高1.6萬元。此外，增加行動電話被竊損失險保障，保期內最高可理賠3,000元，並贈送3萬美元的海外緊急救援服務。

國泰產「新春限定型方案」，保障範圍涵蓋海外旅行不便保險、海外旅行補償保險（改降非原定機場、食品中毒等）、海外旅行急難救助保險（搜索救助、醫療轉送等）及第三人責任險，以班機延誤為例最高理賠2.4萬元、旅程更改或旅程取消最高理賠12萬元，活動期間至2月13日。

華南產即日起至2月28日止，推出限定「過年旅綜險專案」，考量到過年期間出遊，可能因人潮眾多發生信用卡遭竊盜用、旅行期間居家遭竊盜，或在國外飲食不慎導致食物中毒等情形，皆納入專案保障項目。並將「旅程取消」保障項目之保額提高至10萬元。

另外，目前流感等傳染病正進入流行高峰期，各產險中目前只有四家產險有銷售在海外突發疾病保障的旅綜險，包括旺旺友聯產險、台產、華南產以及安達產。